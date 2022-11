La HEAD dessine la TDG – Alex Baladi esquisse son musée de la BD idéal La future institution prend forme. La Villa Sarasin a vu défiler pas mal de monde en ses murs. Un cabinet d’architectes va développer un projet en 2023. Philippe Muri

Le Musée de la BD vu par Baladi. Un dessin spécialement créé pour la «Tribune de Genève». ALEX BALADI

Annoncé pour 2025, le futur Musée de la bande dessinée prend forme. La Villa Sarasin, qui accueillera cette institution genevoise dédiée au neuvième art, a vu défiler pas mal de monde en ses murs. De bon augure. «On se trouve désormais dans le concret», assure Sébastien Maret, coordonnateur au sein de l’Association pour un musée de la bande dessinée et de l’illustration (AMBDI). Un appel d’offres a été lancé il y a quelques semaines pour trouver le cabinet d’architectes qui va mettre en place la réaffectation de la Villa Sarasin. «Il y a de l’intérêt. Les candidatures proviennent majoritairement de Suisse et de Suisse romande. Mais aussi de plus loin en Europe.»