VTT – Alessandra Keller arrache un podium La Française Loana Lecomte a remporté l’épreuve de distance olympique, lors de l’étape de Coupe du monde de Lenzerheide. La Nidwaldienne Alessandra Keller a terminé in extremis 3e. Robin Carrel Lenzerheide

Alessandra Keller a pris la troisième place dimanche en Coupe du monde à Lenzerheide KEYSTONE/Maxime Schmid

L’épreuve grisonne et son parcours spectaculaire ont sacré une championne. Et pour cause, dans le dernier tour, il ne restait plus que la championne du monde Pauline Ferrand Prévot et la championne d’Europe Loana Lecomte pour se disputer la victoire. On pensait les deux Françaises sur une autre planète, mais c’est finalement Lecomte qui était seule dans son monde.

La Haut-Savoyarde de 23 ans a dynamité la concurrence dans l’ultime grande montée du tracé, a fait exploser sa compatriote et conservé son titre dans les Grisons. Malade vendredi, Lecomte a parfaitement récupéré pour signer sa 8e victoire au plus haut niveau. Elle a finalement devancé la Néerlandaise Anne Terpstra de 18 secondes et l’incroyablement tenace Alessandra Keller de 32’’.

La Nidwaldienne a donné le rythme l’espace de deux rondes, avant de devoir régulièrement revenir sur les coureuses de tête, à coups de gros risques pris dans les descentes. Mais alors qu’on pensait qu’il n’y avait rien à faire face aux deux cadors venues d’outre-Jura, Ferrand Prévot a totalement explosé (s’est-elle blessée?) dans l’ultime ronde. Keller, qui n’a jamais rien lâché, a fini par doubler la coureuse Ineos dans la dernière descente et fêté son 16e podium en Coupe du monde.

Derrière, les autres Suissesses ont déçu, à deux semaines des Championnats d’Europe et deux mois des Mondiaux. Jolanda Neff, notamment, n’a jamais réussi à se mêler à la lutte pour les places d’honneur. La St-Galloise, à la recherche de sa meilleure forme, a fini dans les profondeurs du classement, 18e à 3’20, derrière ses compatriotes Linda Indergand (15e) et Sina Frei (17e).

Robin Carrel est journaliste au Sport-Center depuis 2018, après avoir évolué sous les couleurs de 20 minutes et de l'agence Sportinformation. Il suit principalement le football, le cyclisme et le freestyle sur neige. Plus d'infos @RobinCarrel

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.