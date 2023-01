En France voisine – Alerte neige et verglas en Haute-Savoie Météo France fait état d’un épisode neigeux intense qui rendra les routes glissantes à partir de 17h ce mardi et dans la nuit de mardi à mercredi. Olivier Bot

Les automobilistes devront être très prudent ce mardi et mercredi.

Les prévisions de Météo France font état d’un épisode hivernal intense en Haute-Savoie associant neige

et verglas dès la fin de nuit prochaine, faisant passer le département en vigilance orange Neige-Verglas

à compter de ce jour vers 17h. Conjuguées à l'air très froid actuellement sur le département, les précipitations seront neigeuses jusqu'en plaine. Sur la journée de demain, 5 à 10 cm de neige sont attendus sur le bassin genevois et 10 cm en basse vallée de l’Arve. Ces précipitations renderont les routes glissantes avec le regel en plaines et la neige dans les vallées. Une grande vigilance est donc requise de la part des automobilistes lors de leurs déplacements.



Dans un communiqué, le préfet de la Haute-Savoie appelle à la plus grande vigilance et recommande aux usagers les conseils suivants:

• Limiter au maximum les déplacements

• Rouler équipés (pneus hiver) et prévoir des chaînes pour l'accès à certains secteurs de montagne

• En cas de chute de neige, les feux de brouillard avant peuvent compléter les feux de croisement ou

feux de route en dehors des agglomérations et sur les routes étroites et sinueuses. Les feux de brouillard

arrière peuvent également être utilisés en cas de forte chute de neige

• Modérer son allure et augmenter les distances de sécurité

• Faciliter le passage des engins de dégagement des routes et autoroutes et ne pas les doubler.

Conditions en montagne

Compte tenu des importantes chutes de neige qui vont se produire sur les différents massifs, le risque d’avalanches pour la journée de demain est fort (4/5) pour l’ensemble des massifs haut-savoyards au-

dessus de 1800 m d’altitude.

Rédacteur en chef adjoint depuis 2017, chef de la rubrique Monde entre 2011 et 2017. Prix Varennes. Auteur de «Chercher et enquêter avec internet» aux Presses universitaires de Grenoble. Plus d'infos

