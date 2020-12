Météo – Alerte aux fortes chutes de neige en Suisse romande MétéoSuisse a émis une alerte de degré 3 sur 4 pour de fortes précipitations dès ce jeudi soir et vendredi. Il devrait tomber de 20 à 30 cm au-dessus de 600 mètres. Les Alpes vivront une tempête de foehn. .

L’or blanc va recouvrir la Suisse romande et le Tessin durant la nuit prochaine et vendredi. KEYSTONE

Il va neiger en abondance dans de nombreuses régions de Suisse romande dès la nuit prochaine. En effet, MétéoSuisse a émis une alerte de degré 3 sur 4 pour de fortes chutes de neige de 3h du matin jusqu’à vendredi minuit. Selon l’organisation, il devrait y avoir 10 à 20 cm d’or blanc au-dessus de 600 mètres, voire jusqu’à 30 cm au-dessus de 800 mètres. La période d’intensité maximale est prévue entre 6h du matin et midi vendredi.

Selon MétéoSuisse, la Suisse se trouve à l’avant d’une dépression près des îles Britanniques qui provoquera une perturbation active et qui traversera lentement notre pays vendredi à partir de l’ouest. Le ciel se couvrira en toutes régions dans la soirée et des premières précipitations sont attendues le long du Jura et sur le Plateau. La limite pluie-neige se situera entre 800 et 1000 mètres. Le foehn se lèvera dans la soirée dans les Alpes et le Chablais et deviendra tempétueux dans la nuit en montagne.

Vendredi, les précipitations seront soutenues avec une limite pluie-neige qui s’abaissera jusque vers 600 mètres, voire jusqu’en plaine lors des précipitations les plus intenses. En Valais central, encore au sec sous l’influence du foehn, les flocons commenceront de tomber en soirée seulement.

La carte des dangers de MétéoSuisse.

Jusqu’à 80cm de neige au Tessin!

Le week-end s’annonce en majeure partie nuageux même si des éclaircies sont possibles par endroits. La limite des flocons se situera entre 400 et 700 mètres. Quelque 2 à 5 cm de neige fraîche sont attendus au-dessus de 1000 mètres, jusqu’à 15 cm sur la région du Simplon et dans la vallée de Conches.

À noter que la Suisse romande est bien lotie par rapport au Tessin. En effet, MétéoSuisse y a émis une alerte maximale jusqu’à dimanche midi. La neige va tomber jusqu’en plaine en abondance. Il faut s’attendre à 40-60 cm de neige fraîche au-dessus de 400 mètres et même de 60 à 80 cm au-dessus de 600 mètres!

