Météo – Alerte aux fortes chaleurs à Genève et en Valais Météosuisse a émis une alerte de degré 3 sur 5 de jeudi midi au 1er août à 18h pour le bassin genevois et le Valais central. Les températures pourront grimper jusqu’à 38 degrés.

Il va falloir trouver des moyens de se rafraîchir ces prochains jours notamment à Genève, à l’image de cet homme à la Place des Nations. KEYSTONE

Les Genevois, leurs voisins vaudois sur la Côte et le Valais central vont transpirer ces prochains jours. En effet, MétéoSuisse a émis ce mercredi une alerte de degré 3 sur 5 aux fortes chaleurs. Elle court depuis jeudi midi jusqu’à samedi 1er août à 18h. Les températures attendues oscilleront la journée entre 33 et 38 degrés. Et les nuits seront tropicales avec un mercure qui restera autour des 18 à 22 degrés.

MétéoSuisse précise encore que le pic d’intensité de cette vague de chaleur sera vendredi et samedi. A noter que le Tessin a aussi été placé en état d’alerte. Depuis mardi, une vague de chaleur va toucher le sud du Tessin jusqu’à samedi.

Les alertes émises par MétéoSUisse de jeudi à samedi.

Cette chaleur est causée par une crête anticyclonique qui prendra progressivement de l’ampleur ce mercredi et ces jours prochains au-dessus de l'Europe de l'ouest. Elle favorisera l’afflux d’air très chaud en direction de la Suisse dans un courant de sud-ouest. La tendance aux orages va par ailleurs augmenter ce week-end.

