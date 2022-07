Protégez-vous ainsi que vos proches plus vulnérables (personnes âgées, malades et nourrissons) :

◦ Hydratez-vous (évitez l’alcool) et rafraîchissez votre domicile ;

◦ Portez des vêtements amples et clairs ;

◦ Rafraîchissez-vous le corps (au moins le visage et les avant-bras) plusieurs fois par jour

◦ Évitez de sortir aux heures les plus chaudes et passer plusieurs heures par jour dans un lieu

frais (cinéma, bibliothèque municipale, musée...) ;

◦ Maintenez votre logement frais (fermez fenêtres et volets durant la journée, ouvrez-les le soir

et la nuit s’il fait plus frais) ;

◦ Rendez régulièrement visite à vos proches vulnérables et incitez-les à s’inscrire sur la liste

mise à leur disposition par chaque mairie, afin de recevoir l’aide de bénévoles.