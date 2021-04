Football – Aleksander Ceferin: «Ils sont de retour au bercail» Le président de l’UEFA s’est réjoui du retrait des six clubs anglais parmi les 12 promoteurs d’une Super Ligue privée, promettant de «rebâtir l’unité» du football européen et «d’avancer ensemble».

Le président de l’UEFA Aleksander Ceferin a promis de «rebâtir l’unité» du football européen. AFP

Le président de l’UEFA Aleksander Ceferin s’est réjoui ce mercredi matin du retrait de six clubs anglais parmi les 12 promoteurs d’une Super Ligue privée, promettant de «rebâtir l’unité» du football européen et «d’avancer ensemble».

«L’important maintenant est d’aller de l’avant, de rebâtir l’unité dont ce sport jouissait auparavant, et d’avancer ensemble», a-t-il déclaré dans un communiqué. Le patron de l’UEFA, qui avait tendu mardi matin la main aux frondeurs en les incitant à «changer d’avis», a répété «qu’il était admirable de reconnaître une erreur, et ces clubs ont fait une grosse erreur».

«Mais ils sont de retour au bercail maintenant, et je sais qu’ils ont beaucoup à offrir non seulement à nos compétitions, mais aussi à l’ensemble du football européen», a-t-il poursuivi. Parmi les clubs anglais qui ont fait demi-tour, Manchester City et Chelsea sont en demi-finale de l’actuelle Ligue des champions, et étaient menacés d’être privés dès cette année de la fin de la compétition.

Les six autres clubs dissidents, emmenés par le Real Madrid – lui aussi demi-finaliste de la C1 -, ont annoncé de leur côté qu’ils allaient «reconsidérer les étapes les plus appropriées pour remodeler le projet».

AFP

