Comment bien consommer – Alcool: trop, c’est combien? Boire un verre est ancré dans nos habitudes. Le problème, c’est que cela a des conséquences sur la santé. Alors, quelles sont les limites d’une consommation «normale»? Clémentine Fitaire

L’alcool est parfois consommer pour combler des insécurités, avant de devenir une habitude. plainpicture/Frank Muckenheim

En Suisse, tous âges, sexes et catégories socioprofessionnelles confondus, on estime qu’une personne sur dix boit quotidiennement de l’alcool. Et une sur deux entre une et six fois par semaine. En clair, boire est complètement ancré dans nos mœurs et dans nos habitudes. Au point qu’il peut être difficile d’identifier la frontière entre consommation ponctuelle, chronique ou dépendance.