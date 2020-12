Suisse – Alcool au volant: le BPA appelle à la prudence Plus d’une trentaine de personnes meurent chaque année des suites d’un accident dû à l’alcool. Le Bureau de prévention des accidents rappelle le principe: «Entre boire et conduire, il faut choisir».

Le principe «Entre boire et conduire, il faut choisir» doit également s’appliquer en cette fin d’année bousculée par la crise du coronavirus. (photo d’illustration). KEYSTONE

Le Bureau de prévention des accidents met en garde contre l’alcool au volant à l’approche des fêtes. Il insiste sur l’application des mesures de prévention même lors de festivités en cercle restreint.

Plus d’une trentaine de personnes meurent chaque année des suites d’un accident dû à l’alcool, et plus de 400 sont gravement blessées. Le Bureau de prévention des accidents (BPA) rappelle mardi dans un communiqué que le principe «Entre boire et conduire, il faut choisir» doit également s’appliquer en cette fin d’année bousculée par la crise du coronavirus.

Dans le cadre d’une enquête du BPA, un quart de personnes interrogées cette année indiquent prendre au moins de temps en temps le volant après avoir bu deux verres d’alcool ou plus. Les hommes sont nettement plus nombreux que les femmes à donner cette réponse.

Pourtant, l’alcool altère la capacité à conduire, souligne le BPA. Et de rappeler les règles usuelles de prévention: renoncer à l’alcool pour les nouveaux conducteurs, et pour tous, rentrer en transports publics ou en taxi plutôt qu’en voiture.

ATS/NXP