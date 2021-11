Traitement des yeux – Alcon rachète une start-up pour mieux traiter le glaucome Basé à Genève, le groupe américain reprend la jeune pousse californienne Ivantis, et ses stents ophtalmologiques. Nicolas Pinguely

Alcon ambitionne d’atteindre un chiffre d ’ affaires de 10 milliards de dollars à l ’ horizon 2025, contre des revenus de moins de 7 milliards en 2020. Getty Images

Alcon fait le forcing dans le domaine de la chirurgie des yeux. Basé à Genève, le groupe américain rachète la start-up californienne Ivantis, spécialisée dans le traitement du glaucome. Cette dernière a mis au point un procédé appelé Hydrus Microstent, un dispositif de la taille d’un cil implanté dans l’œil pour réduire la pression oculaire.

Le traitement du glaucome, affection oculaire grave caractérisée par une lente destruction du nerf optique, est un segment porteur. «Le glaucome est la deuxième cause de cécité après la cataracte, touchant plus de 75 millions de personnes dans le monde, avec d’importants besoins non satisfaits de patients», souligne David Endicott, PDG d’Alcon.