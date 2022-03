Avant-goût d’un spectacle grandiose – «Alcina», ou la quintessence de l’opéra magique Découverte lors de la générale à l’Opéra de Lausanne, la production de Stefano Poda tient toutes ses promesses de fulgurance visuelle, habitée par des voix phénoménales. Matthieu Chenal

Dans la vision de Stefano Poda, le palais de la magicienne Alcina est une coupole hémisphérique suspendue dans le vide. JEAN-GUY PYTHON

Une femme sublime et menaçante s’avance habillée d’une robe à vertugadin d’ampleur gigantesque mais en deux dimensions seulement. C’est la magicienne Morgana, aussitôt rejointe sur scène par une deuxième femme à la parure encore plus richement décorée et portant dans ses mains un globe en verre argenté: voilà Alcina, sa sœur et reine en son île aux sortilèges.

Lire aussi Abo Triomphe du bel canto baroque Franco Fagioli, chevalier des notes impossibles Pénétrant dans l’allée de cyprès évoquant «L’île des morts» peinte par Arnold Böcklin, des chevaliers vêtus d’armures en forme d’imperméables ont accosté afin de délivrer leurs compagnons prisonniers. Ils découvriront bientôt une sphère géante à la Magritte, descendant du ciel et renfermant la toute-puissante alcôve de la magicienne.

Le port superbe de Lenneke Ruiten dans sa robe en vertugadin géant dans le rôle-titre d’«Alcina». JEAN-GUY PYTHON

Un maître alchimiste

Toujours reconnaissable et à chaque fois différent, tel apparaît l’art de Stefano Poda, grand maître alchimiste de l’opéra. Pour sa cinquième production à Lausanne, l’Italien arrive à imposer des propositions scéniques et visuelles prégnantes dans un style symboliste assumé. Dévoilée en avant-première lors de la générale du vendredi 4 mars, la nouvelle «Alcina» fascine aussi par sa riche matière musicale, portée par une distribution éclatante et l’OCL vif-argent de Diego Fasolis.

Libéré du sortilège d’Alcina, Ruggiero arrivera à délivrer ses compagnons d’infortune. JEAN-GUY PYTHON

«Alcina», à voir du 6 au 13 mars, ne pouvait que convenir à l’esthétique surréaliste du metteur en scène transalpin, tant l’opéra de Georg Friedrich Haendel se prête aux plus folles fantaisies. L’île enchantée de la magicienne, attirant dans son palais des chevaliers réduits à l’état d’esclaves sexuels ou transformés en plantes ou en bêtes sauvages, se prête à vrai dire depuis 1735 à la surenchère spectaculaire. Atteint-on ici un stade ultime? Oui, par certains côtés, dans la multiplication des symboles, les dédoublements de personnages, les éclairages sans cesse changeants.

Cet élan rococo se reflète également dans la tendance à pousser les personnages dans des poses outrancières, frisant la caricature, lascive et efféminée chez le Ruggiero de Franco Fagioli à la voix caméléonienne, survitaminée chez la Morgana de Marie Lys ou au contraire évanescente chez l’Alcina de Lenneke Ruiten. Mais un équilibre subtil s’établit dans une lenteur enveloppante, une répétitivité hypnotisante des mouvements scéniques et l’extraordinaire versatilité des caractères qui fera voler en éclats tous les faux-semblants.

