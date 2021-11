Bataille de l’IVG aux États-Unis – Albuquerque, le refuge des Texanes en quête d’avortement Depuis que leur État a restreint drastiquement l’accès à l’avortement, les femmes enceintes de plus de six semaines se tournent vers le Nouveau-Mexique. Reportage. Alexis Buisson, Albuquerque (Nouveau-Mexique)

Une manifestation pour le droit à l’avortement à Austin, au Texas. Depuis le 1 er septembre, l’État interdit les IVG après six semaines, même pour les femmes victimes d’inceste et de viol. Getty Images via AFP

Mardi 16 novembre. Devant l’une des trois cliniques d’avortement d’Albuquerque, ville principale du Nouveau-Mexique, un petit groupe de militants pro-vie interpelle les femmes qui pénètrent dans le bâtiment, posé le long d’une voie rapide qui file vers les montagnes environnantes. «Des alternatives existent! On veut juste parler!» lancent-ils, armés de pancartes.

Équipé d’une caméra frontale pour filmer les interactions, Joseph Corrigan vient tous les jours ou presque. Il pointe trois voitures garées sur le parking. Toutes sont immatriculées au Texas, l’État voisin. «Il y en a beaucoup plus qu’avant», observe-t-il. La raison: depuis le 1er septembre, le «Lone Star State» interdit les avortements dès qu’une activité cardiaque est détectée chez l’embryon, autour de six semaines, même pour les femmes victimes d’inceste et de viol. Or, à ce stade, la plupart ignorent qu’elles sont enceintes. Seulement 15% d’entre elles subissent un avortement avant ce seuil.