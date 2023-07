Album jeunesse – Albertine envoie sa géniale Séraphine à l’école La dessinatrice genevoise publie un deuxième volume des tribulations de son héroïne et tous ses copains foufous. Les mômes en raffolent. Nous aussi. Jérôme Estebe

Une salle de classe où l’on s’attablerait volontiers pour un cours d’insouciance. Séraphine est au fond, en blanc. ALBERTINE/ÉD. LA JOIE DE LIRE, GENèVE

Nous sommes bon nombre de parents à avoir usé jusqu’à la corde le formidable premier album de Séraphine. À l’avoir lu, relu, rerelu à nos progénitures captivées. Lu ou plutôt feuilleté, commenté, exploré. Car Séraphine ne cause pas. Elle joue. Elle s’éclate. Elle vit à mille à l’heure avec tous ses drôles de copains. Giorgio le poussin zarbi. Marlon le gros ours pépère. Gaspard le singe roux. Etienne le lutin affable. Et plein d’autres. Séraphine est une petite fille libre et gourmande de la vie, entourée d’une ménagerie d’une folle cocasserie.