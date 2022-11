Reportage lors de la Nuit du conte – Albertine dompte les monstres aspirateur et bonbons La dessinatrice a illustré des contes récités par Germano Zullo et mis en musique par Simon Aeschimann à la Maison Rousseau & Littérature. Pascale Zimmermann Corpataux

Albertine au dessin, Germano Zullo au récit et Simon Aeschimann aux sons ont animé la rencontre du 11 novembre au soir. PIERRE ALBOUY

Les minots sont éparpillés sur le parquet comme les cailloux du Petit Poucet. Dans la forêt de jambes qui s’étend devant eux, ils repèrent Albertine, Germano et Simon, masqués, comme il se doit dans les bois, de loups noirs et blancs. La Nuit du conte est tombée sur la Maison Rousseau & Littérature, dans la Vieille-Ville, et les trois adultes aident les petits à cheminer dans l’enfance, royaume des monstres qui font peur et de ceux qui donnent le fou rire.