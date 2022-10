Succession d’Ueli Maurer – Albert Rösti est candidat au Conseil fédéral Le conseiller national bernois, pressenti comme favori, a confirmé ce lundi qu’il briguerait une place au gouvernement en décembre.

Le conseiller national bernois Albert Rösti veut succéder à Ueli Maurer au Conseil fédéral. L’UDC l’a annoncé lundi. (Photo d’archives) KEYSTONE/Peter Klaunzer

Alors qu’il prenait il y a 22 ans la présidence de l’UDC Uetendorf, le conseiller national bernois Albert Rösti veut aujourd’hui accéder au Conseil fédéral pour couronner sa longue carrière politique. À 55 ans, il se porte candidat pour succéder à Ueli Maurer.

Cadet d’une famille de paysans de montagne, Albert Rösti a grandi à Kandersteg. Il a suivi une formation d’ingénieur agronome et a obtenu son doctorat à l’EPFZ. De 2003 à 2006, il a goûté à une fonction gouvernementale en étant secrétaire général de la Direction de l’économie publique du canton de Berne.

Il est toujours resté fidèle à l’UDC, même lorsque certains de ses amis ont quitté le parti pour fonder le PBD. Il s’est lancé en 2010 dans la course au Conseil d’État bernois, se présentant comme un politicien pragmatique, orienté vers les solutions et comme un médiateur entre la ville et la campagne. Sans succès.

Dans la ligne du parti

En revanche, Albert Rösti a réussi à entrer au Conseil national un an plus tard. Il est passé sur la scène nationale sans jamais n’avoir été au niveau cantonal.

À la Chambre du peuple, Albert Rösti s’est fait un nom dans le domaine de l’énergie et de la santé. Le fait qu’il soit devenu un poids lourd de son groupe parlementaire en a surpris plus d’un. Le Bernois aimable et réservé ne semblait pas vraiment s’intégrer à l’UDC zurichoise.

Mais cette impression était trompeuse: les observateurs l’ont rapidement décrit comme «modéré dans le ton, mais dur sur le fond». Il s’est ainsi engagé en première ligne en 2014 en faveur de l’initiative contre l’immigration de masse.

Succès et revers

Albert Rösti a acquis une notoriété nationale en 2015. Directeur de campagne de l’UDC Suisse lors des élections fédérales, il a conduit son parti à la victoire. Sur le plan personnel, il a échoué la même année à accéder au Conseil des États, finissant derrière les deux candidats sortants.

En 2016, le Bernois a repris la présidence de l’UDC Suisse. Il a dû faire face à la défaite cuisante de son parti lors des élections fédérales de 2019. À nouveau, le résultat était opposé sur le plan personnel: il a été réélu avec le meilleur résultat parmi tous les membres bernois du Conseil national. Un an plus tard, il a démissionné de la présidence de l’UDC.

La dernière fois qu’Albert Rösti a fait sensation sous la Coupole, c’est lorsque le Parlement s’est rangé derrière sa proposition de rehausser rapidement le barrage du Grimsel. Ce n’est pas un hasard: le cinquantenaire a certes une réputation de lobbyiste du pétrole, mais il est aussi président de l’Association suisse pour l’aménagement des eaux.

«Bureau Dr. Rösti Sàrl»

Albert Rösti est également toujours actif dans la politique locale. Ce père de deux enfants est président de la commune d’Uetendorf, près de Thoune, qui compte 6000 habitants.

Il propose en outre ses services au sein du «Büro Dr. Rösti Sàrl». Il conseille des représentants économiques et des politiciens, principalement dans les domaines de l’énergie, de l’aménagement du territoire, de l’environnement et de l’économie agricole.

ATS

