C’est la première interview que vous donnez depuis que vous êtes candidat. Pourquoi ce long silence?

Le jour où j’ai annoncé publiquement mon intérêt pour une candidature au Conseil fédéral, j’ai pris soin de répondre à toutes les questions des journalistes. Mais le choix de me proposer – ou non – comme candidat à l’Assemblée fédérale revenait au groupe. Et je ne voulais pas enchaîner les interviews et faire comme si j’étais déjà sur le ticket.