Golf – Albane Valenzuela très satisfaite de sa semaine à Évian La Genevoise a réalisé une superbe performance lors de ce Majeur. Au final, elle s’est classée 27e, mais elle pointait au 11e rang après trois tours, samedi soir. Claude-Alain Zufferey

Lors du troisième tour de l’Evian Championship Albane Valenzuela a rendu une carte de 64. La meilleure jamais réalisée par la Suissesse sur le circuit. Millereau Philippe / KMSP

Albane Valenzuela a terminé au 27e rang de l’Evian Championship, l’une des cinq étapes du Grand Chelem.

La Suissesse de 24 ans a rétrogradé dans la hiérarchie dimanche en rendant une carte de 73 (+2). «Ce fut la journée catastrophe. J’ai démarré par deux mauvais trous, puis j’ai fait le pire coup de la semaine sur le No 8. Par la suite, j’ai réussi à me reprendre en main et à me calmer. Car faire «plus quatre» en huit trous, ce n’était vraiment pas terrible», a commenté la Genevoise.

Le véritable exploit, c’est samedi qu’Albane Valenzuela l’a réalisé. Elle a joué en 64 (-7) lors du troisième tour à Évian. Cela a constitué le meilleur résultat de la journée avec huit birdies, dont sept réalisés sur les 12 premiers trous. Et elle n’a fait qu’un bogey au trou No 14.

Un 11e rang à la fin du troisième tour

Cette performance l’avait placée au 11e rang, avec seulement trois coups de retard sur le podium. Mais la suite a donc été un peu plus compliquée avec un 276 (70-69-64-73) qui la place à neuf coups de la gagnante Brooke Henderson. En tête depuis vendredi, la Canadienne a vu fondre sur elle l’Américaine Sophia Schubert (268). Cinq joueuses se sont classées au troisième rang (269): la Japonaise Mao Saigo, la Néo-Zélandaise Lydia Ko, l’Anglaise Charley Hill, la Coréenne Hyo Joo Kim et l’Espagnol Carlota Ciganda.

L’autre Suissesse qualifiée pour le 3e et 4e tour de ce tournoi, Morgane Métraux, s’est finalement classée au 50e rang (282: 72-68-71-71).

«Mon aptitude à rebondir lors d’un mauvais jour va dicter la suite de ma carrière.» Albane Valenzuela

Au moment de l’analyse générale de sa semaine de compétition, Albane Valenzuela ne pouvait se montrer que satisfaite: «Je suis tout de même très contente de mon parcours à Évian. Réaliser un tour en 64 samedi, mon meilleur tour sur le circuit, c’est quelque chose dont je suis très fière. Cela prouve que j’ai ma place sur le tour. Après, c’est juste une question d’expérience. Des jours comme dimanche, ça va encore m’arriver. Mais ce sera mon aptitude à rebondir qui va dicter la suite de ma carrière.»

Les deux joueuses suisses vont désormais participer au Scotish Open la semaine prochaine, puis au British Open (4-7- août) le dernier Majeur de l’année.



Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.