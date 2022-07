Golf – Albane Valenzuela sur un nuage à Évian La Genevoise a réalisé le meilleur troisième tour (64) de l’Evian Championship, l’une des cinq étapes du Grand Chelem. Un exploit qui la propulse à la 11e place du classement. Claude-Alain Zufferey

Albane Valenzuela a réalisé la meilleure performance du 3e tour LPGA d’Évian. Getty Images

Albane Valenzuela (24 ans) a confirmé samedi qu’elle était en passe de faire partie des meilleures joueuses de la planète. Elle a rendu une carte de 64 (-7) lors de la troisième journée de l’Evian Championship. Cela constitue le meilleur résultat de la journée avec huit birdies, dont sept réalisés sur les 12 premiers trous. Et elle n’a fait qu’un bogey au trou No 14.

Au terme de ce fabuleux troisième tour, la Genevoise qui s’entraîne aux États-Unis, est remontée de la 30e à la 11e place du classement de ce tournoi qui fait partie des cinq tournois majeurs du circuit féminin. Elle occupe cette position à égalité (203: 70-69-64) avec la Néo-Zélandaise Lydia Ko, ex-No 1 mondiale.

Les deux femmes ne se trouvent qu’à trois coups de la troisième place occupée par l’Américaine Sophia Schubert. À ce stade de la compétition Albane Valenzuela est en train d’écrire la plus belle page du golf suisse. Il ne lui reste plus qu’à confirmer ce bon résultat dimanche lors du dernier tour.

Brooke Henderson conserve la tête

À l’issue du troisième tour, c’est la Canadienne Brooke Henderson, en tête depuis vendredi, qui occupe toujours seule la première place du tournoi LPGA d’Évian.

Mais cette fois, avec un total de 196 (17 coups sous le par 71), elle devance de deux coups la Sud-Coréenne Ryu So-yeon qui a rapporté une carte de 65 samedi, et de quatre l’Américaine Sophia Schubert.

La Sud-Coréenne Ko Jin-young, No 1 mondiale et victorieuse à Évian en 2019, et l’Américaine championne olympique Nelly Korda font partie d’un groupe de cinq joueuses classées sixièmes à six coups d’Henderson, à la veille du dernier tour.

Métraux à la 51e place

Deuxième Suissesse à avoir franchi le cut vendredi, Morgane Métraux (25 ans) a quelque peu rétrogradé dans la hiérarchie. La Vaudoise est passée de la 42e à la 51e place, après avoir rendu une carte de 71 samedi (211: 72-68-71).

Pour mémoire, c’est donc la première fois que deux joueuses Suisses jouent le week-end (3e et 4e tours) lors d’un tournoi du Grand Chelem.

