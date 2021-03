Golf – Albane Valenzuela signe son meilleur résultat chez les pros La Genevoise a terminé à la cinquième place du tournoi d’Ocala, en Floride, dans le cadre du prestigieux Ladies PGA Tour. Sport-Center

Albane Valenzuela a terminé à neuf coups de la gagnante du tournoi. Keystone

La golfeuse genevoise Albane Valenzuela (23 ans) a signé ce week-end le meilleur résultat de sa carrière depuis ses débuts professionnels, l’an passé. Engagée au tournoi d’Ocala, en Floride, sur le front du célèbre Ladies PGA Tour, elle a terminé à la cinquième place, à neuf coups de la gagnante, l’Américaine Austin Ernst.

Avant le quatrième et dernier tour, Albane Valenzuela pointait même à la troisième place, avec un retard de six coups. Mais elle n’a pu faire mieux que signer le «par» lors de son dernier parcours, reculant ainsi de deux rangs. Reste que cette cinquième place est de nature à donner des ailes à la Genevoise, tout comme le chèque de 60’000 dollars – le plus gros de sa carrière – qui a récompensé son résultat à Ocala.

Alors que trois tournois du LPGA Tour se sont disputés, Valenzuela pointe à la 16e place du classement général.