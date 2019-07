Alaphilippe réussit un coup d’éclat et déclenche une rafale de questions

Jusque-là, il avait enthousiasmé, époustouflé. À partir de maintenant, la caravane du Tour de France se frotte les yeux. Julian Alaphilippe, maillot jaune et chouchou de l’Hexagone, a remporté vendredi contre toute attente le contre-la-montre de 27,2 kilomètres . Le coureur de la formation Deceuninck-Quick Step espérait conserver sa minute douze d’avance sur Geraint Thomas au forceps; il a mis quatorze secondes supplémentaires dans la vue du Gallois, pourtant archifavori dans cet exercice du chrono individuel.

En jaune jusqu'à Paris?

«Sans prétention, je me savais capable de réaliser une grande performance. Je n’avais rien à perdre, j’ai repoussé mes limites. Je savais que je pouvais créer une surprise mais, même en me mettant la misère, je ne pensais pas finir devant les meilleurs», a déclaré l’ovni à sa descente du podium à Pau, pôle de l’aéronautique et de la sauce béarnaise. Premier Français à remporter une étape de la Grande Boucle en jaune depuis Laurent Fignon en 1989, Julian Alaphilippe, 27 ans , jure depuis le début du Tour qu’il ne vise pas le classement général. Il compte désormais 1’26’’ d’avance sur le tenant du titre, Geraint Thomas, et plus de 2 minutes sur tous les autres. «Jusqu’où s’arrêtera-t-il?» se serait demandé Coluche. «Je pense qu’il a les moyens de ramener le maillot à Paris, s’est lancé le Belge Thomas De Gendt, 3e de l’étape à 36’’. En tout cas, comme vous l’avez vu, il a l’air très fort.» Interrogé par France Télévisions à propos des chances du nouveau phénomène, Eddy Merckx a laissé la porte ouverte: «Quand on voit ce qu’il réalise, on peut se poser la question.»

Il y en a deux ou trois autres sur la planche, désormais. En salle de presse, les sourires entendus commencent à fuser. Comment un athlète, qui ne tombe certes pas de nulle part, a-t-il pu tant gagner en consistance et polyvalence en si peu de temps? Au royaume de l’objectif ciblé, comment peut-il maintenir un tel niveau de performance depuis le début de l’année?

«Je suis le premier étonné»

«Je ne suis pas là pour répondre à des suspicions, a déclaré Alaphilippe lorsqu’il fut branché sur le sujet. Je ne sais pas quoi dire, sinon que je sais tout le travail accompli pour en arriver là et que je suis le premier étonné. Quand on réussit, cela crée forcément des rumeurs, des questions. Moi, je suis là pour me faire plaisir sur mon vélo.»

Le super puncheur devenu redoutable rouleur peut-il aussi se muer en grimpeur? Cette réponse-là, au moins, tombera vite, puisque les Pyrénées montrent les dents, avec deux arrivées aux sommets du légendaire Tourmalet puis du Prat d’Albis, samedi et dimanche. Une chose est certaine: pour Geraint Thomas, Egan Bernal (désormais à 2’52’’ au général) et Ineos, le moment paraît tout indiqué pour taper du poing sur la table. Sinon, la folie Alaphilippe prendra des proportions insoupçonnées