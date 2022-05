Retour sur les océans – Alan Roura doit réapprendre à lâcher les chevaux Le Genevois reste prudent avec son nouveau bateau. Que ce soit lors de runs de vitesse ou sur le début de la première course, il ménage sa monture. Reportage à Brest. Grégoire Surdez - Brest

Lors des runs de vitesse de la Guyader Bermudes 1000 Race, Alan Roura a été prudent avec son nouveau bateau. Trop pour prétendre à la victoire. F. Van Malleghem

Sur le quai Éric-Tabarly, à Brest, la légende de la voile a posé ses plaques de bronze dans le granit breton. La cité portuaire, complètement à l’ouest de l’Ouest, est le lieu de départ et d’arrivée de tous les records de la voile hauturière. Chaque tentative victorieuse apparaît à même le sol. Les mains du skipper y sont moulées et les touristes prennent un certain plaisir à y déposer les leurs. Les nôtres ne rivalisent pas avec les grosses paluches de Francis Joyon, détenteur du Trophée Jules-Verne. Elles collent en revanche avec celles, en or, de François Gabart, homme le plus rapide autour du monde en solitaire.