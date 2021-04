Télévision – Alain Morisod donne à son public un rendez-vous «Super sympa» Le chansonnier genevois a préparé une nouvelle émission de variétés, qui sera diffusée le 17 avril. Pascale Zimmermann Corpataux

Après «Super sympa» le 17 avril, Alain Morisod annonce déjà une nouvelle émission pour cet été et une autre en automne. DR/ALAIN MORISOD

«Il n’y a plus rien à faire, plus de sorties, plus de restaurants, plus de réunions entre amis… Les gens restent devant la télévision, alors moi, je leur donne ce qu’ils aiment: de la variété, des histoires, des moments de nostalgie grâce à des chansons qu’ils aiment toujours écouter.» Printemps 2021, Alain Morisod se porte comme un charme. Pleurer sur l’époque, ce n’est pas son style, même s'il confesse volontiers dans un sourire «que si maintenant c’est bien, avant, c’était pas mal non plus!»

Le chansonnier genevois a préparé pour ses fans une nouvelle émission de télévision, «Super sympa!» qui sera diffusée le samedi 17 avril, à 20 heures, sur quatre chaînes romandes: Léman Bleu, la Télé, Canal 9 et Canal Alpha. «Avec notre émission de Noël, on a pété la baraque en termes d’audience: plus de 500’000 spectateurs nous ont regardés, si l’on compte toutes les diffusions cumulées. Nous avons un public fidèle, je ne cesse de le dire, et il n’y a pas grand-chose pour lui sur les ondes de Suisse romande. Nous essayons de ne pas le décevoir.»

«La nostalgie est très forte aujourd’hui pour beaucoup de gens.» Alain Morisod, artiste de variétés

Cette nouvelle édition de «Super sympa» a été tournée à Montreux, une ville qui ne laisse pas Alain Morisod indifférent. Il y donne rendez-vous à Hugues Aufray, Vianney et Gautier Capuçon, à Julien Clerc, Daniel Guichard et Grand Corps Malade, mais aussi à la Québécoise Véronic Dicaire, à Camille Lellouche ou à l’étonnant mentaliste Nicolas Burri. Les assidus sont bien sûr également au rendez-vous: Elodie Poux, Mélanie Oesch, sans oublier ses fidèles Sweet People, qui en profiteront pour rendre hommage à Freddie Mercury.

Une époque heureuse

«Il y aura de nombreux entretiens par visioconférence, précise Alain Morisod, car j’apprécie les émissions qui ont du contenu, racontent des histoires et donnent à voir au public des choses qui se passent. Chaque interview se terminera par une chanson.» L’homme de télévision l’a constaté: ses admirateurs attendent religieusement leurs airs favoris.

«La nostalgie est très forte aujourd’hui pour beaucoup de gens, constate-t-il. Je ne suis pas certain que ce soit à cause du Covid. Selon moi, c’est peut-être parce que nous venons de vivre, entre 1960 et la fin des années 80, la plus belle période de l’humanité – en tout cas chez nous. Les spectateurs qui ont plus de 60 ans aiment se replonger en chansons dans cette époque heureuse.»

