Télévision – Alain Morisod a réalisé durant l’été une émission «feel good» Les spectateurs de Léman Bleu verront samedi «On reste en Suisse pour les vacances». Une heure quinze de chansons, sketchs et rencontres sur fond de belles images de la rade. Pascale Zimmermann Corpataux

Alain Morisod n’a eu qu’à traverser le quai Gustave-Ador pour se rendre de son bureau à son studio d’enregistrement. MORISOD DR

«Tous mes potes artistes sont sur les plots en ce moment, ce n’est pas drôle, pas de tournées, pas de concerts…» Face à ce constat, fidèle à lui-même, Alain Morisod ne se laisse pas abattre. Plutôt que de «se défouler à coups de selfies sur son balcon» ou de «mettre sur pied des miniconcerts acoustiques», l’homme de spectacle a fait «ce qu’il sait faire»: une émission de télévision populaire, chaleureuse et sympathique, «On reste en Suisse pour les vacances». Elle sera diffusée samedi 22 août, à 20 heures, sur Léman Bleu.

Une quinzaine d’extraits de concerts et de sketchs humoristiques alternent durant une heure quinze avec des rencontres estivales. Assis à une petite table avec le Jet d’eau comme décor, Alain Morisod se fait servir boissons acidulées et glaces panachées par son ami Tito. Il nous présente Michel le pêcheur et Olivier le promeneur, lançant «Maria Dolorès» par les Sweet People pour convaincre son public qu’on se sent tellement bien en Suisse pour les vacances. Comme dit la chanson: «Pas besoin de changer d’adresse…» Baby-Plage, c’est un peu la mer, la Nautique, un peu Saint-Tropez.

«Rire, bestioles et nostalgie»

Mady Rudaz entonne «Il faut croire aux anges», Kendji Girac susurre «Habibi» et les Sweet People se lancent dans un medley de tubes d’Abba. Tout pour avoir la pêche! «Il existe un public pour ce genre d’émission sympa, dont la recette est un cocktail de chanson populaire, de rire, de bestioles, d’émotion et de nostalgie. Et il n’y a pas grand-chose de fait pour lui», relève Alain Morisod dans l’émission. Le concept n’est pas nouveau: il l’a pratiqué pendant neuf ans sur la RTS. Depuis le mois de juin, le Genevois a rejoint Léman Bleu. Il annonce quatre programmes du même genre, en octobre et décembre 2020, puis en mars et en juin 2021.

Côté bestioles, Alain Morisod convoque Ludwig, le chien tordant de Laurent Deshusses, et deux éléphantes du Cirque Knie. Il se souvient: «C’est toute mon enfance: les animaux arrivaient par train, on allait à la Praille et on pouvait conduire un poney, un cheval ou un lama jusqu’à la plaine de Plainpalais. C’était formidable!» Et le facétieux d’ajouter: «J’espère qu’on vous reverra, les filles, vous allez vous ennuyer à Rapperswil.»

«On reste en Suisse pour les vacances», réalisée par Franck Guillemenot, c’est aussi de superbes images et des prises de vues par drone de la rade, du lac et du Jet d’eau – dont Alain Morisod, on l’ignorait, détient la clé. On avait aussi oublié à quel point Marie-Thérèse Porchet est folle de lui: «Tous les soirs avant de faire dodo, je mets un disque de Morisod pour exciter ma libido, après le TJ de Massimo.» Impayable.