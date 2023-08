Création insolite genevoise – Alain Monney transforme une pelle en guitare Pour un projet caritatif, le comédien genevois a customisé un outil de chantier. Avant de procéder à un balisage artistique inédit. Récit. Philippe Muri

Alain Monney adore lire. Mais il aime aussi prendre part à des projets inhabituels. LAURENT GUIRAUD

Alain Monney? Voilà bien le genre de type jamais en retard d’une idée originale. Cet été, le comédien, humoriste et chanteur genevois a balisé à sa façon un itinéraire inédit du côté du Puy-en-Velay, en Auvergne. Un peu plus tôt, et toujours en France, il a transformé une pelle de chantier en guitare. Ça ne s’invente pas. Récit.

«Je me rends régulièrement à Uzès, dans le département du Gard, où des amis possèdent une maison. Sur place, j’ai rencontré le sculpteur Michel Wohlfart, initiateur d’un projet en forme de jeu de mots: La Pelle aux Artistes. Afin de collecter des fonds destinés à l’antenne ukrainienne du Secours Populaire pour les enfants d’Odessa, en Ukraine, il s’agissait de customiser des pelles de chantier pour en faire des œuvres d’art, symboles de reconstruction et de paix.»

La pelle-guitare créée par Alain Monney. DR

Alain Monney ne s’est pas fait prier. Mais comment se distinguer et proposer une réalisation originale parmi les quelque 150 interprétations artistiques créées pour cette vente aux enchères caritative? «Je ne suis pas peintre. Je ne me voyais pas barbouiller la pelle que je devais décorer. Mais en la posant à côté de ma guitare, j’ai eu une illumination», raconte l’ex-membre du groupe Aristide Padygros.

Ni une, ni deux: à l’aide d’une perceuse, le Genevois perfore huit trous dans l’extrémité métallique de l’outil de chantier qu’on lui a fourni. Il y glisse des cordes de guitare qu’il tend sur le manche et qu’il relie à l’aide d’une cheville de violon. Ainsi transformée, sa pelle évoque avec un peu d’imagination une de ces grattes qu’il affectionne lorsqu’il chante en public. Pour mémoire, en 2022, il s’est produit notamment à Carouge (Le Box), Lausanne (Boulimie) et Lutry. Il a aussi sorti un CD de six titres, «Millénaires», au son chic et à la belle écriture.

Quelques-uns des 150 outils de chantier proposés dans le cadre du projet «La pelle aux artistes». DR

Symbole d’une réunification insolite, sa pelle-guitare a trouvé preneur à 150 euros, le total de la vente aux enchères s’élevant à 22’000 euros. Dans la foulée, Alain Monney s’est adonné à une de ses activités préférées, le balisage sauvage. Sauvage, oui, mais néanmoins artistique. On vous explique.

Grand marcheur, l’homme qu’on a pu voir sur scène au premier semestre dans une version théâtralisée à succès de la sitcom télévisé «Les Pique-Meurons», aime bien s’inventer d’incongrus parcours pédestres. Il choisit ses destinations soigneusement, en potassant des cartes topographiques très détaillées.

Alain Monney, adepte de la marche artistique. DR

À la mi-juillet, il a ainsi relié sept villages de la région du Puy-en-Velay, de manière que chacune des premières lettres de ces bourgades lui permettent de réaliser un mot, en l’occurrence «cavales». C’est ce que j’appelle un balisage-acrostiche. Comme dans les poèmes où, lues verticalement de haut en bas, la première lettre d’une suite de vers compose un vocable ou une expression.»

Pour obtenir «cavales», Monney a parcouru 18 kilomètres à pied dans un ordre bien précis, laissant des petits graffitis avec l’adresse de son site internet sur les panneaux des différentes localités traversées, afin d’expliquer sa démarche. «Personne ne va suivre cet itinéraire. Mais il a le mérite d’exister», s’amuse-t-il.

Philippe Muri est journaliste, coresponsable de la rubrique culturelle. Il couvre en particulier la bande dessinée et les sorties culturelles. Il a également travaillé comme journaliste sportif ou chef d'édition aux quotidiens «Le Matin» et «Le Temps», ainsi qu'à l'hebdomadaire «L'Illustré». Plus d'infos @phimuri

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.