Retour sur la scène musicale – Alain Monney reprend sa gratte, à l’aise comme un poisson dans l’eau Ex-membre du groupe Padygros, le comédien genevois revient à ses premières amours. Il explique le pourquoi du comment de son nouveau disque. Philippe Muri

Alain Monney, toujours à l’aise à la guitare. Un concert privé l’a remis en selle. GILBERT BADAF

Dans l’existence, les chemins de traverse ne manquent pas. Alain Monney ne nous contredira pas. Jeune homme, il a sillonné les routes de la francophonie avec le groupe folk Aristide Padygros, avant de créer, d’animer et de produire pour la radio et la télévision romande différentes émissions devenues culte («Les tatouages» de Couleur 3, «Carabine FM», «Les Pique-Meurons», etc.).