#ECVD21 – Alain Gillièron remporte Prilly face à une gauche désaccordée Largement réélu, le syndic PLR aborde sa dernière législature dans un Exécutif où la campagne a mis de l'huile sur le feu.

Le PLR Alain Gillièron (à g.) l’a emporté au premier tour face au vert Maurizio Mattia. Patrick Martin

La campagne était tendue, mais le score est finalement sans appel. Alain Gillièron, le syndic libéral-radical de Prilly, se maintient à son poste dès le premier tour ce dimanche avec 59.2% des voix. Chef de la Municipalité depuis 2004, il faisait face à un challenger pour la toute première fois, avec la candidature du Vert Maurizio Mattia. Relativement nouveau à la Municipalité, où il siège depuis 2016, celui-ci surfait sur la forte poussée écologiste au Conseil communal et sur le gain d’un deuxième siège municipal à la barbe du PLR. Il a dû s’incliner avec 39.6% des voix.

«Au vu de l’ambiance qui a marqué cette campagne, j’espère que nous pourrons retrouver une certaine sérénité.» Alain Gillièron, syndic de Prilly, réélu

«Pas une attaque»

Attaqué dans son fief, seul à la Municipalité face à quatre élus de gauche, Alain Gillièron a savouré sa victoire non sans ironie. «On aurait pu croire que la population serait lassée, mais le vote a montré clairement que j’ai sa confiance pour accomplir encore cinq années à la syndicature.» Si le syndic confirme que cette législature sera sa dernière, il l’aborde avec une appréhension palpable. «Au vu de l’ambiance qui a marqué cette campagne, j’espère que nous pourrons retrouver une certaine sérénité. Je ferai tout pour que nous puissions travailler de manière collégiale.»

«Nous avions tout à gagner, et pas grand-chose à perdre.» Maurizio Mattia, municipal Vert, candidat malheureux à la syndicature

«Cette candidature n’était pas une attaque personnelle contre Alain Gillièron, mais une question que nous avons voulu poser à la population de Prilly», martèle de son côté le Vert Maurizio Mattia. Pour lui, les écologistes avaient tout à gagner et pas grand-chose à perdre. Ce n’est pas certain. En briguant la syndicature, les Verts ne se sont pas contentés de bousculer le syndic historique, ils ont aussi fait paraître au grand jour les fissures qui lézardent le bloc de gauche à Prilly.

Au deuxième tour des communales, l’alliance rose-verte avait signé une belle victoire, mais celle-ci a vite tourné à l’aigre. À l’annonce de la candidature écolo, le PS a décidé de ne pas s’aligner, plaidant même pour le maintien du syndic sortant. «Je ne comprends toujours pas pourquoi les socialistes ne nous ont pas soutenus», déclare Maurizio Mattia.

Cavaliers seuls

Municipale socialiste sortante, la mieux élue du nouvel Exécutif, Anne Bourquin Büchi révèle que la candidature Verte a été annoncée après le deuxième tour sans qu’il n’y ait eu de discussion entre les deux partis de gauche. «À l’assemblée générale du groupe socialiste, la plupart d’entre nous avaient le sentiment que la gauche disposait déjà d’une majorité suffisamment large et qu’il n’était pas nécessaire d’affaiblir encore plus le PLR.»

«La position d’Alain Gillièron est reconnue, sans que cela puisse être contesté.» Anne Bourquin Büchi, municipale socialiste réélue pour la prochaine législature

Avec son score aux élections, Anne Bourquin Büchi aurait pourtant pu lancer la même bravade que son collègue Vert. «À titre personnel, je ne me voyais pas me lancer contre le syndic», déclare-t-elle. Appelée à commenter le résultat de dimanche, elle se réjouit qu’il soit si clair. «Cela montre que la position d’Alain Gillièron est reconnue, sans que cela puisse être contesté.»

Dans le ménage à trois des Verts, du PS et du PLR à la Municipalité, le duo rose-vert pourrait donc être le plus difficile à rabibocher. «Nous n’avons pas beaucoup travaillé ensemble jusqu’à maintenant, relève Anne Bourquin Büchi. Nous savons que tout est à construire.» Plus acerbe, Maurizio Mattia, commente. «La confiance est un peu entamée. Il va falloir mettre les choses à plat pour pouvoir travailler. Pendant la législature passée, nous avons mené des politiques plus sociales qu’écologiques. Nous attendons des socialistes que cela évolue.»

