Football – Alain Geiger s’enthousiasme, David Bettoni déjà sur le départ? L’entraîneur du Servette FC a placé des mots passionnés sur la victoire de gala de son équipe face à Sion (5-0). En face, le coach sédunois ne s’est pas présenté à la presse. Florian Vaney Genève

Le vestiaire du FC Sion a chauffé fort à la pause de la gifle (5-0) reçue face à Servette. Et, une fois les débats terminés, David Bettoni n’en est pas ressorti. En tout cas pas pour le rendez-vous avec la presse imposé aux entraîneurs de Super League après un match. Ce qui n’arrive qu’à Sion. Et ce qui peut présager d’une nuit agitée dont le club valaisan a le secret. Alain Geiger, son homologue genevois, avait lui du bonheur au bout des lèvres à distribuer.

«J’avais annoncé cette semaine qu’on allait partir fort dans le derby. Bon, je n’imaginais pas aussi fort», a d’abord souri le coach grenat en référence aux trois buts inscrits avant la 10e minute. «On a réalisé beaucoup de bonnes choses sur les pertes de balle valaisannes. Il y avait de l’espace à exploiter, on a vite remarqué que la flamme ne se transmettait pas de joueur en joueur du côté de Sion.»

Le même contre Liverpool

Servette en a profité à merveille. Ce qu’Alain Geiger a résumé par une phrase un peu osée. «Notre premier but, on aurait pu le mettre contre Liverpool. Le débordement de Mbabu, la volée de Pflücke: c’était parfait. Le genre d’éclairs qui nous ont permis de nous faire plaisir.» C’est oublier un peu vite les largesses sédunoises. «J’aimerais qu’on gère encore un peu mieux le ballon lorsqu’on possède beaucoup d’avance, c’est un point à travailler.» Pour ce qui lui reste de temps à la tête de son équipe, soit trois petits matches. Qui séparent peut-être le SFC du tableau qualificatif pour la Ligue des champions.

«On a enfin largué notre goal-average négatif. J’aurais souhaité qu’on pousse encore, qu’on en mette un sixième. D’autant plus que le constat m’a sauté aux yeux récemment: les équipes du fond de classement prennent beaucoup de buts, on se doit d’arriver à marquer davantage lors de ces duels. Trois buts contre GC (ndlr: succès 3-2 dimanche dernier), cinq face à Sion: on confirme que nous sommes très difficiles à jouer en ce moment.»

