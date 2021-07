Football – Alain Geiger: «On aimerait continuer sur la dynamique de la Nati» L’entraîneur de Servette s’exprime avant le match de préparation que son équipe livrera ce jeudi soir à Fos-sur Mer contre l’Olympique Marseille (21h). Renaud Tschoumy

Pour Alain Geiger, la rencontre contre l’OM revêt une grande importance en vue de la Conference League. Eric Lafargue

Le Servette FC est à pied d’œuvre à Marseille depuis mercredi. Le club grenat affrontera l’Olympique de Marseille ce jeudi soir en match de préparation (coup d’envoi à 21h, en direct sur Canal+ Sport). Cette rencontre aura lieu à Fos-sur-Mer, au Stade Parsemain, l’antre du FC Istres. On a joint l’entraîneur servettien Alain Geiger au téléphone à quelques heures du coup d’envoi.

Alain Geiger, la bouillabaisse était bonne?

(Il rit) Alors on n’y a pas eu droit, ce n’était pas le but! Cela étant, nous sommes à Fos-sur-Mer dans un hôtel trois étoiles, et il fait beau et chaud. On a donc de meilleures conditions qu’en Suisse pour nous entraîner, et ça fait du bien. En plus, le terrain est parfait.

Quelle importance ce match contre l’OM revêt-il?

Après le Dynamo Kiev, on voulait une autre équipe de calibre européen, surtout en prévision de nos deux matches de Conference League contre Molde, jeudi prochain en Norvège et le jeudi suivant à Genève. Molde, c’est une équipe solide, qui est en tête de son championnat après treize journées (ndlr: 33 buts marqués, 12 encaissés). Les Norvégiens sont en pleine activité, alors que nous, nous sommes encore en phase de préparation. Dans ces conditions, affronter l’OM est une bonne chose.

L’OM, c’est aussi une équipe qui fascine. Sentez-vous une grosse envie chez vos joueurs?

Évidemment, il y a une grosse motivation. À une époque où l’image est tellement importante pour les jeunes, il n’y a pas besoin de les motiver au moment d’affronter des joueurs comme Payet, par exemple. On va essayer de jouer sur cet état d’esprit pour faire bonne figure ce jeudi soir.

«Les gens qu’on croise nous disent tous: «Ah, vous nous avez battus!» Alain Geiger, entraîneur de Servette actuellement à Fos-sur-Mer

Et après, ce sera le début des choses sérieuses…

Oui. Nous nous entraînerons encore à Fos-sur-Mer vendredi matin, et nous rentrerons à Genève dans l’après-midi. Après, les joueurs auront congé pendant le week-end. On se retrouvera lundi pour préparer nos premières échéances de compétition: à Molde, puis à Sion, puis chez nous contre Molde et Lugano. Cela nous fera quatre matches en dix jours.

Quel est votre objectif sur le front de l’Europe?

On a envie de surfer sur ce qu’on a réussi à faire ces deux dernières saisons en Super League: d’abord une quatrième place, puis une troisième. Et on a surtout envie de bien représenter la Suisse au niveau continental, d’autant que notre équipe nationale vient de nous faire rêver à l’Euro. On aimerait bien pouvoir continuer sur cette dynamique.

Vous évoquez l’exploit de la Suisse à Bucarest: vous qui êtes actuellement en France, sentez-vous que le foot suisse a changé de statut après la victoire de la Nati contre les Bleus (1-1 ap, 5-4 tab)?

Ah oui, c’est sûr! Les gens qu’on croise, à l’hôtel ou au terrain d’entraînement, nous disent tous: «Ah, vous nous avez battus!» Si on était venus il y a un mois, personne ne nous aurait prêté attention… Quelque part, c’est gratifiant.

