Football – Alain Geiger: «Nous perdons deux points, mais il faut accepter» Servette peut s’en vouloir de ne pas être parvenu à tenir le score contre Bâle (2-2) dimanche. Mais les Genevois ont éprouvé une approche qui porte ses fruits. Valentin Schnorhk Genève

Alain Geiger reste serein, malgré l’égalisation bâloise en fin de match. Lafargue

Frustration relative. Servette peut rager d’avoir encaissé le 2-2 de Liam Millar à la 84e minute de jeu, mais il y a quelque chose de sensé à partager les points avec Bâle. «C’est un point logique, juge le défenseur grenat Vincent Sasso. Bâle méritait son égalisation, vu sa qualité. L’essentiel est de rester sur cette série positive, même si nous avons eu nos moments en contre-attaque où nous aurions pu mener 2-0 ou 3-1.» Les Grenat avaient fait le choix des transitions, et cela aurait pu être récompensé avec un quatrième succès de suite.

«Nous perdons deux points, soupirait Alain Geiger. Mais en même temps, il faut accepter le résultat, et je suis content de notre performance. Nous avons subi beaucoup de pression en deuxième mi-temps, en reculant, sans réussir à sortir.» Pas de quoi ébranler la sérénité du technicien servettien. Les Genevois vont mieux, et cela est notamment dû à une approche quelque peu révisée après les défaites qui s’enchaînaient. «Nous avons recadré notre stratégie, confirme Geiger. Nous avions beaucoup le ballon, mais nous n’étions pas très efficaces. Alors, nous avons cherché à avoir un bloc un peu plus bas, pour miser sur les transitions offensives. Mais il faut avoir un équilibre. Par moments, il faut avoir la possession. Et là, nous avons trop accepté le fait de laisser le ballon. Nous devons donc progresser pour le reprendre.»

«Si on joue haut, on prend le risque de s’exposer»

Même si le chemin est sans doute le bon, vu le nombre de situations qui en ont découlé. Les attaques rapides servettiennes, incarnées notamment par les projections de Timothé Cognat, ont causé bien des désagréments à Bâle. Vincent Sasso est convaincu par l’approche: «C’est un peu à l’image de notre première année en Super League, considère le Français. Cela nous permet d’être plus compacts, de miser plus sur la transition. Cela vient du staff, mais aussi de nous. Parce qu’on sait que si on joue plus haut, on prend le risque de s’exposer. Il faut trouver le juste milieu, et considérer les moments lors desquels il faut reprendre la possession. Mais aujourd’hui, le terrain rendait aussi les choses un peu plus compliquées. Bâle avait la maîtrise, et en restant bas, on s’expose à encaisser un but. Et il y avait en face des joueurs capables de faire la différence, bien que nous n’ayons pas énormément concédé d’occasions.»

Jusqu’à la 84e minute, c’était une réalité.

