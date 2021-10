L’arbitrage en question après la défaite de Servette – Alain Geiger: «Nous avons besoin de savoir comment les décisions sont prises» Après la défaite 2-1 à Saint-Gall, l’entraîneur servettien était particulièrement énervé par les choix arbitraux. Valentin Schnorhk

Alain Geiger aimerait de réelles explications sur les décisions arbitrales. Keystone

Peter Zeidler en a vu d’autres. Et son équipe n’avait pas gagné depuis la 1re journée avant de battre Servette dimanche. Alors l’entraîneur du FC Saint-Gall a passé son tour dimanche, après le succès 2-1 sur le fil: «Je n’ai rien revu de ces scènes litigieuses», a-t-il balayé, histoire de passer une conférence de presse tranquille. Il lui est déjà arrivé d’être plus vindicatif.



Comme Alain Geiger, énervé mais pas excédé. Mais tout de même bien fatigué de s’être vu priver d’un point, après que l’arbitre Luca Piccolo a choisi de valider le but décisif de Jérémy Guillemenot à la 93e minute, malgré un geste dangereux d’Ousmane Diakité sur Alex Schalk au début de l’action. Le choix du directeur de jeu, conforté après être allé voir la VAR, sollicité par Urs Schnyder, derrière son écran. La décision a donc été mûrement réfléchie.

Un problème systémique

Ce n’est pas tant la décision en tant que telle qui dépasse l’entraîneur servettien, même si son avis est clairement arrêté. Ni celle du penalty possible lorsque Basil Stillhart a tiré dans le pied de Ronny Rodelin à l’heure de jeu. C’est plutôt la fermeture de M. Piccolo qui le chiffonne le plus: «Il va falloir trouver des solutions, que les arbitres s’expliquent, a-t-il lâché. Nous avons besoin de savoir, d’avoir plus de précisions. Il y a systématiquement des problèmes avec la VAR et nous n’arrivons pas à comprendre les décisions.»



Il y en a un qui a les oreilles qui chauffent. Et on peut penser que cela va se répercuter à l’interne, dans le petit monde de l’arbitrage suisse.

