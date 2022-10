Football – Alain Geiger: «Le positionnement de Cognat? Pas le problème» L’entraîneur servettien attribue la défaite 1-0 à Lugano au manque d’efficacité. Et il ne remet pas en cause ses choix de départ. Valentin Schnorhk Lugano

L’entraîneur du Servette FC Alain Geiger considère que son équipe a eu «quatre ou cinq grosses chances de but» dimanche. BASTIEN GALLAY / LPS

La sentence est simple. Peut-être simpliste. «Si tu ne marques pas, tu ne peux pas gagner»: résumé signé Alain Geiger. Servette s’est incliné 1-0 à Lugano dimanche, après cinq victoires consécutives (dont deux en Coupe de Suisse). Et pour l’entraîneur grenat, comme pour ses joueurs, il y a là surtout une problématique offensive: «Nous avons eu quatre ou cinq grosses chances de but, alors que Lugano a marqué sur l’une de ses rares occasions», râlait Geiger, à la sortie du Cornaredo.

L’amertume est partagée. «Nous sommes un peu déçus, admet Nicolas Vouilloz. Nous étions venus pour obtenir un résultat. C’est clair que quand tu as une telle série, ce n’est pas forcément cool d’avoir la pause internationale pour nous arrêter. Mais je ne veux pas trouver d’excuses. Nous devons accepter et nous remettre au travail. Nous avons déjà prouvé que nous pouvons être une bonne équipe.»

«Dans le dernier geste, nous n’avons pas été assez efficaces» Alexis Antunes, milieu de Servette

Alexis Antunes, plutôt performant au Tessin, concorde: «Dans l’ensemble, c’est un match correct, juge le milieu. Nous avions bien commencé le match, avec des occasions. Dans le dernier geste, nous n’avons pas été assez efficaces. Et puis, nous avons baissé un peu le rythme, et nous avons encaissé ce but. Avant de bien nous reprendre après la pause, avec encore plusieurs situations. Il faudra améliorer ces quelques aspects pour considérer faire un match parfait.»

L’animation offensive, tout de même, est en question. Parce que Servette aurait sans doute pu produire plus de jeu. A-t-il souffert du positionnement de Timothé Cognat devant la défense, pour pallier la suspension de David Douline? «Ce n’est pas le problème, coupe Geiger. Il est formé à cette place, il y a déjà joué. Nous avons produit du jeu, nous étions tournés vers l’offensive.» Pas assez, peut-être.

Valentin Schnorhk est journaliste à la rubrique sportive depuis 2021, après avoir travaillé au sein de l'agence Keystone-ATS. Il suit particulièrement le football et s'intéresse de près à l'analyse du jeu. Plus d'infos @schn_val

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.