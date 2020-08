Football – Alain Geiger: «Le boulot a été bien fait» Le coach servettien était fier de sa troupe après la victoire du SFC pour son retour en Europe, huit ans après. Nicolas Jacquier

Alain Geiger était tendu en première mi-temps, et puis Servette a déroulé. keystone-sda.ch

Avant le coup d’envoi d’une nouvelle saison, il y a toujours une part d’inconnues, encore plus lorsqu’il s’agit d’une première sortie européenne. Contre les Slovaques de Ruzomberok, Servette a mis une mi-temps pour les lever (3-0).

«On était un peu dans l’incertitude au coup d’envoi par rapport à notre capacité à enchaîner les efforts, convenait un Alain Geiger soulagé au coup de sifflet final. En première période, on a senti la crispation que l’Europa League pouvait provoquer. Au final, on est content de l’emporter 3-0, d’autant que c’était le 100e match européen du Servette. Le boulot a été bien fait. On a été bon. C’est bien pour le club et c’est bien pour nos supporters.»

Jeudi soir, tout a aussi été une question de patience. «On a montré que l’on savait être patient, convenait le coach du SFC. On a eu un contenu de jeu intéressant, on n’a pas perdu notre cohésion.»

Mendy a mis un genou à terre

Auteur du deuxième but, Arial Mendy a fêté sa réussite lointaine en posant un genou à terre pour rendre hommage à Jakob Blake, victime d’une nouvelle bavure policière aux États-Unis.

Arial Mendy a voulu marquer son soutien au mouvement Black Lives Matter. keystone-sda.ch

«C’était pour rappeler que l’on est tous pareil, que l’on soit blanc ou noir», devait expliquer le nouvel occupant du couloir gauche, remplaçant Iapichino, que l’on ne reverra pas à Servette.

«Par rapport à notre offre, précise Alain Geiger, on lui avait demandé de nous donner une réponse jusqu’à lundi dernier. Or on attend toujours…»