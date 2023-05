Football – Alain Geiger lâche Servette en Ligue des champions Victorieux 1-0 à Lucerne, les Grenat sont vice-champions de Suisse. Valentin Schnorhk Lucerne

Chris Bedia (au centre) a marqué le seul but du match. BASTIEN GALLAY / GALLAYPHOTO

C’est en Ligue des champions qu’Alain Geiger va laisser le Servette FC à René Weiler. Après cinq ans à la tête des Grenat, l’entraîneur valaisan est parvenu à hisser le club genevois à la 2e place, son meilleur classement depuis le dernier titre de champion de Suisse en 1999. Servette l’a emporté 1-0 à Lucerne lors de la dernière journée lundi.

À la Swissporarena, les Servettiens avaient choisi de ne pas négliger cette ultime sortie de la saison. Bonne idée, parce que dans le même temps, Lugano s’est imposé 3-2 en toute fin de match à Zurich. Ce n’était pas si évident non plus pour les Grenat, même si Lucerne ne jouait plus rien, sa quatrième place étant assurée. Reste que les joueurs de Suisse centrale ont été fidèles à leurs habitudes, mettant sous pression la défense grenat, et notamment Jérémy Frick, alerté notamment à deux reprises par Max Meyer en première période.

Mais lorsqu’il évolue avec un milieu en losange, ce Lucerne a régulièrement des failles, et en particulier sur les côtés. De quoi amener aisément le ballon dans le dernier tiers, pour ensuite faire briller Chris Bédia. L’Ivoirien a d’abord touché le poteau sur un service de Cognat (12e), puis a manqué le cadre sur un centre de Stevanovic (15e). C’est finalement sur une passe de Kutesa que le meilleur buteur grenat a pu inscrire sa 12e réalisation de la saison (uniquement sur le deuxième tour!).

Servette a tout fait pour tenir ce score, sans doute émoussé par une fin de saison dans laquelle il a très peu tourné.. Et cela s’est parfois joué à peu, ou plutôt à des poteaux. En effet, Frick a été par deux fois sauvé par son montant après la pause, sur des tentatives de Chader, puis de Schürpf. Et cela rend sans doute encore plus belle et satisfaisante cette fin de saison servettienne.

Cinq ans après avoir commencé son aventure à Aarau en Challenge League, Alain Geiger a donc laissé Servette avec le titre honorifique de vice-champion de Suisse. Il sera difficile de faire mieux la saison prochaine.

Lucerne – Servette 0-1 (0-1) Afficher plus Swissporarena, 15 872 spectateurs. Arbitre: M. Turkes. But: 33e Bedia 0-1. Lucerne: Vasic; Ottiger, Jaquez (77e Burch), Burch, Frydek; Dorn (54e Dräger), Jashari (54e Schürpf), Beloko; Meyer; Villiger (65e Abubakar), Chader (77e Breedijk). Entraîneur: Mario Frick. Servette: Frick; Mbabu, Vouilloz, Séverin, Baron; Cognat (93e Souaré), Lélé Diba; Stevanovic, Kutesa (63e Antunes), Pflücke (69e Touati, 93e Rodelin); Bédia (63e Crivelli). Entraîneur: Alain Geiger. Avertissements: 2e Chader. 38e Bédia. 53e Vouilloz. 73e Beka. Notes: Lucerne sans Simani (suspendu), Alabi, Campo, Diambou, Emini, Kadak, Klidje, Loretz, L. Meyer, Müller et Sorgic (blessés). Servette sans Bauer, Clichy, Diallo, Valls (non-convoqués), Cespedes, Douline, Fofana, Magnin et Rouiller (blessés).

Valentin Schnorhk est journaliste à la rubrique sportive depuis 2021, après avoir travaillé au sein de l'agence Keystone-ATS. Il suit particulièrement le football et s'intéresse de près à l'analyse du jeu. Plus d'infos @schn_val

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.