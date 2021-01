Les Grenat de retour aux affaires – Alain Geiger: «La volonté de revivre ces moments» Servette s’est entraîné pour la première fois de 2021 mardi. Avec des souvenirs positifs encore chauds qui doivent le guider. Florian Vaney

Servette s’est blindé! Mardi matin, au lendemain de la journée «tests Covid» qui s’est avérée 100% négative, ils étaient une trentaine à reprendre le chemin de l’entraînement. Et trente, c’est beaucoup pour un effectif de Super League! Ce qui signifie deux choses.

La première, c’est que les Genevois ont fait appel en masse à leurs jeunes, ceux de l’Académie et des M21. Ceux-ci constituaient un tiers du groupe lors de la séance numéro 1 de l’année. La volonté là-derrière est claire: couvrir ses arrières face à l’enchaînement des matches et aux dégradations physiques qui lui sont liées. «Avec un bloc de treize matches en neuf semaines suivi d’un autre d’au minimum dix rencontres en sept semaines, mieux vaut être trop que pas assez. Et mieux vaut, aussi, avoir des remplaçants habitués au rythme professionnel», soutient Alain Geiger.