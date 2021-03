Football – Alain Geiger: «Bien jouer, c’est ce qui nous réunit» Entraîneur d’un Servette FC deuxième du classement après son succès contre Bâle (2-1), le Valaisan savoure sans s’emballer. Place au derby à Sion, dimanche prochain. Simon Meier

Alain Geiger ne boude pas son plaisir, après trois victoires consécutives. Le coach valaisan des Grenat estime que son équipe a franchi un cap. Eric Lafargue

Le Servette FC, joli vainqueur samedi soir de Bâle (2-1), vient de passer la nuit dans la peau du deuxième de Super League. Il n’avait plus connu ça depuis le 26 octobre 2003. En attendant de voir si Saint-Gall leur chipera le siège de dauphin en gagnant dimanche à Lucerne, les Genevois pouvaient savourer leur troisième succès en une semaine et leur nouveau statut.

«Nous sommes fiers de revoir Servette deuxième du championnat, pour la première fois depuis presque vingt ans.» Alain Geiger

Alain Geiger le premier: «Nous sommes fiers de revoir Servette au deuxième rang du championnat, pour la première fois depuis presque vingt ans, appréciait l’entraîneur des Grenat. On voulait gagner ce match, donc on a pris le jeu à notre compte. Il nous a manqué l’efficacité en première mi-temps - on aurait pu s’envoler plus tôt -, mais on a su marquer les buts nécessaires ensuite (ndlr: Grejohn Kyei à la 62e, Gaël Ondoua à la 71e). J’ai félicité les joueurs, non seulement pour le match de ce soir (samedi), mais aussi pour l’ensemble de cette semaine anglaise à neuf points.»

Et le Valaisan de glisser une précision qui lui ressemble: «On est content, mais on ne veut pas s’enflammer.»

Une petite marge

Le technicien, 60 ans, connaît le caractère farceur et fugitif du football, surtout au cœur d’un championnat aussi serré. Alors il relativise et s’attache inlassablement à l’essentiel: ce qui se passe sur le terrain. «On cherche à bien jouer au foot. Bien jouer, c’est ce qui nous réunit, c’est notre point d’ancrage depuis quelques années, souligne Alain Geiger. On a des certitudes à ce niveau, mais le championnat est encore long. Ces trois victoires nous donnent une petite marge et c’est très bien que nous prenions nos distances par rapport au bas du classement. Parce qu’à peu de chose près, nous pourrions aussi avoir 25 ou 26 points et être dans une situation inconfortable.»

«Nous avons progressé. Il y a peu encore, lorsque nous avions l’occasion de franchir un cap, nous rations la marche.» Alain Geiger

Mais Servette a 34 points et, malgré sa différence de buts négative (28-30), a tout pour oser regarder vers le haut. Relancé une troisième fois sur ce deuxième rang occupé par son équipe, Geiger ne décolle toujours pas. Sans surtout bouder son plaisir, il tempère: «Il faut rester raisonnable. Avec les dirigeants et l’ensemble du staff, notre mot-clé pour Servette, c’est le développement, et nous l’envisageons à long terme. Nous allons conserver ce cap. Le défi, avant ce match, c’était de gagner pour aller chercher cette 2e place. Et j’ai senti une vraie motivation de la part de l’équipe en ce sens, signe que nous avons progressé. Il y a peu encore, lorsque nous avions l’occasion de franchir un cap, nous rations la marche.»

La voici franchie. Place à la prochaine étape: battre dimanche prochain à Tourbillon le FC Sion, un adversaire qui ne réussit pas du tout aux Grenat depuis leur retour en Super League (quatre nuls et deux défaites).

«Notre situation doit nous donner des forces pour ce derby, exhorte Alain Geiger. Quand vous êtes devant et que vous défendez une place, que ce soit la 2e ou la 3e, c’est plus facile d’avancer. Ça donne confiance et une source de motivation. Jusque-là, ces derbies contre Sion mais aussi Lausanne (ndlr: deux défaites et un nul cette saison), nous les avons souvent perdus parce que nous avions moins faim. À nous de rectifier ça et de rentrer dedans.»