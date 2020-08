Football – Servette: Alain Geiger a retrouvé un groupe déjà motivé Les Genevois ont repris l’entraînement cette semaine après deux petites semaines de vacances. Ils se préparent avec plaisir à jouer l’Europe. Christian Maillard

L’entraînement du Servette FC a repris sous la chaleur, mais dans la bonne humeur, avec des joueurs motivés. Keystone

«Changez de rythme, mettez de l’exigence, cherchez la qualité!» Sur le terrain des Cherpines, à Plan-les-Ouates, les Servettiens préparent activement leur match de Coupe d’Europe de jeudi prochain où ils affronteront les Slovaques de Ruzomberok, au Stade de Genève. «Dans sept jours ça commence», crie le préparateur physique Matthieu Desgranges, qui pousse les Grenat à retrouver leur condition après deux semaines de repos bien méritées. La séance a duré deux heures sous une forte température.

«La période de repos a été très courte, c’est vrai, admet le coach Alain Geiger. Mais si les gars doivent se remettre en jambes, cela va se passer plus rapidement que d’habitude.» À l’exception d’Anthony Sauthier (qui était au chevet de son épouse, dans l’attente d’un heureux événement), tout le monde était présent, soit vingt-cinq joueurs. Y compris Varol Tasar, de retour avec le groupe, après une longue blessure. Ainsi que les deux nouveaux, Arial Mendy et Moussa Diallo, qui ont démontré de belles qualités athlétiques.

«On s’est aperçu que nous devions nous renforcer sur les côtés afin de permettre à Iapachino et Sauthier de ne pas enchaîner 36 matches», explique un entraîneur content de ses deux recrues, mais également des jeunes de l’académie appelés à jouer régulièrement avec la première équipe. «Si la priorité est donnée aux joueurs du cru, nous saurons saisir des opportunités sur le marché si on a besoin d’un profil particulier ou si on enregistre un départ ou une blessure, reconnaît le technicien valaisan. Mais il n’y aura pas de gros changements dans l’effectif.»

Moussa Diallo et Arial Mendy sont les deux nouveaux visages servettiens. Keystone

Alain Geiger, quel a été votre discours lorsque vous avez retrouvé vos joueurs mardi?

Pour cette reprise, je leur ai expliqué qu’il y avait deux phases: celle qui consiste à se préparer pour le championnat et une autre, plus particulière, qui concerne ce match de Coupe d’Europe que nous disputerons le 27 août, soit dans une petite semaine, où il s’agira de bien assumer cette rencontre.

L’avantage, c’est que vous serez directement dans le bain. Un plus pour la suite?

Oui, cela a pour effet de développer rapidement une mentalité de gagneurs, de retourner dans le dur. Maintenant, avec la période post-Covid, on a eu énormément de matches et cela a été difficile pour tout le monde. C’est la raison pour laquelle les joueurs qui avaient été touchés durant cette période seront encore ménagés. Cette partie contre ces Slovaques, qui ont déjà repris le championnat, sera certainement compliquée physiquement. Mais on va relever le défi.

Quel est le but de votre saison? Confirmer les bons résultats de l’an passé ou faire mieux encore?

C’est surtout d’essayer d’être toujours aussi attractif, de continuer d’aller de l’avant, de faire du jeu et de bousculer nos adversaires. On a envie de rester dans ce rôle de challenger, comme on l’a très bien fait la saison dernière, en sachant que nous ne serons plus l’équipe surprise. L’objectif du club est surtout de consolider notre place en Super League, c’est cela la priorité. Comme l’an passé, on veut éviter les places 9 et 10 et viser, avec nos possibilités et nos moyens, un classement entre 8 et 4, d’autant que nous allons intégrer entre six à huit jeunes et qu’il faudra beaucoup de patience.

Alain Geiger a déjà été sollicité par les journalistes: «La Coupe d’Europe c’est le dessert.» Keystone

Or en jouant l’Europe, vous serez plus dans le viseur, il y aura des attentes des fans. On se trompe?

Oui, bien sûr, mais je le répète, la Coupe d’Europe c’est le dessert. Même si on a mérité notre quatrième place, c’est surtout la situation du Covid qui nous a permis d’être européens. Quand bien même avec une finale de Coupe de Suisse entre Young Boys et Bâle, on aurait été repêché. De rejouer la Coupe d’Europe, cela fait partie de l’histoire du club. De représenter le pays au plus haut niveau, c’est une fierté nationale et on a envie de bien nous comporter.

En attendant, vous partez vous ressourcer en Valais, c’est juste?

Nous partons deux jours à Crans-Montana pour jouer deux matches à huis clos. Le premier ce vendredi, à Lens, contre Évian-Thonon-Grand Genève; le second samedi, au Bouveret, sur le terrain de l’US Port-Valais, contre NE Xamax. Il agira surtout de faire tourner l’effectif. Les joueurs ne joueront pas plus de 45 minutes.