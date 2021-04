La Suisse se déconfine – Alain Berset se résout à donner un peu de liberté aux gens Le Conseil fédéral cède à la pression. Les terrasses pourront rouvrir lundi. Bouffée d’air frais pour la culture, le sport et la jeunesse, mais sous condition. Florent Quiquerez , Berne

Le ministre de la Santé Alain Berset en conférence de presse mercredi à Berne. AFP

«Ce n’est pas un signal pour se relâcher», prévient Alain Berset. Pourtant, le Conseil fédéral a décrété ce mercredi un déconfinement qui surprend par sa rapidité et son ampleur. Dès lundi 19 avril, il sera de nouveau possible d’organiser des manifestations accueillant du public. Feu vert aussi aux activités sportives et culturelles. Et les cafés-restaurants pourront rouvrir leurs terrasses. «Nous estimons qu’une prise de risque est possible», explique le ministre de la Santé.

Pour asseoir cette décision, Alain Berset avance trois arguments. Le premier est que les gestes barrières sont bien respectés. Le second est que la vaccination avance bien. «Dans quelques jours, toutes les personnes à risque auront reçu au moins une première dose.» Le troisième est plus difficile à comprendre. Il se base sur les critères que le Conseil fédéral s’était fixés pour assouplir les restrictions. Et bien que quatre sur cinq ne soient pas remplis, il estime qu’on peut aller de l’avant.