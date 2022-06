Tarifs médicaux – Alain Berset repousse TarDoc pour la deuxième fois Le nouveau tarif médical n’est pas encore au point, selon le Conseil fédéral. Il manque la garantie qu’il ne coûtera pas plus. Les élus sont lassés. Florent Quiquerez Lise Bailat - Berne

Le conseiller fédéral Alain Berset a parlé vendredi à Berne d’une décision «difficile» en qualifiant le nouveau report de l’approbation de la structure tarifaire TarDoc. Keystone/Peter Klaunzer

Non, c’est toujours non. Le Conseil fédéral a décidé vendredi de ne pas encore approuver la nouvelle structure tarifaire pour le domaine ambulatoire, le fameux TarDoc. Le concept, proposé notamment par Curafutura (ndlr: l’une des organisations réunissant des assureurs maladie) et la Fédération des médecins (FMH), en est à sa quatrième version.