Numérisation de la santé – Alain Berset n’a pas son dossier électronique du patient Le Conseil fédéral appelle tout le monde à sauvegarder ses données sous forme numérique, mais avec peu de succès. L’ouverture d’un dossier décourage. Iwan Städler

Quelque 20’000 dossiers seulement ont été ouverts jusqu’à présent. Le conseiller fédéral Alain Berset lui-même veut aussi attendre encore un peu avant d’en ouvrir un. KEYSTONE

La Suisse est très en retard dans la numérisation du système de santé. Dans notre pays, les dossiers des patients sont encore conservés sur papier dans de nombreux cabinets médicaux, alors que le Danemark a déjà introduit un dossier électronique du patient il y a vingt ans. Grâce à lui, les antécédents médicaux, les radiographies et les rapports d’opération peuvent être enregistrés et échangés numériquement. Ainsi, l’hôpital sait ce que le médecin de famille et le spécialiste ont fait – et vice versa.