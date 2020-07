Invité au défilé du 14 Juillet – Alain Berset goûte à Paris et aux honneurs militaires Un conseiller fédéral invité au défilé du 14 Juillet, c’était une première. Pendant vingt-quatre heures, nous avons suivi Alain Berset dans son escapade parisienne. Alain Rebetez Correspondant à Paris

Le conseiller fédéral Alain Berset aux côtés d’Emmanuel Macron et de ses ministres, ainsi que de ses homologues allemand, autrichien et luxembourgeois, à l’occasion du défilé du 14 juillet à Paris. keystone-sda.ch

Alain Berset est ponctuel. Ce lundi 13 juillet, il avait donné rendez-vous vers 17 h 15 à l’ambassade de Suisse, et c’est à la minute près que son véhicule entre dans la cour. Ponctuel, mais pas pressé: avant tout, il s’isole dans le salon dit des Perroquets, avec l’ambassadrice Livia Leu, et il se met au piano pour jouer un morceau de sa composition et «un petit blues en fa». Pas de doute, ça sent les vacances, le conseiller fédéral est en mode détendu. Mme l’ambassadrice applaudit.