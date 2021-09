Éditorial - Alain Berset est condamné à décevoir

Depuis l’extension du pass sanitaire, le vent s’est remis à souffler sous la Coupole faisant tourner à plein régime les girouettes politiques.

Un vent si violent qu’il pourrait faire plier le Conseil fédéral sur la délicate question de la gratuité des tests, alors que ce dernier – soutenu alors par la majorité – a décidé de les rendre payants dès le 1er octobre.

Mais voilà, la grogne populaire, la défense des libertés, l’égalité des chances, autant de grands principes qui valent bien quelques retouches aux vérités que les partis assénaient quelques semaines plus tôt.

Aujourd’hui, Alain Berset et ses collègues sont pris au piège. Et quoi qu’ils décident, ils sont condamnés à perdre et à décevoir.

«Les optimistes diront que c’est le génie de la Suisse de pouvoir faire des ajustements fins. On peut aussi y voir le triste spectacle de poules qui courent sans tête.»

Ne pas transiger et instaurer des tests payants? Jusqu’ici, le Conseil fédéral pouvait s’y résoudre, partant du principe que l’opposition était le fruit d’une minorité bruyante. Mais à partir du moment où tous les partis politiques – sauf le PLR – exigent la gratuité, la posture ne tient plus.

Elle donnerait l’impression d’un Exécutif hors sol. Avec le dégât d’image qui va avec. Dangereux, sachant qu’il a une votation à gagner le 28 novembre sur le certificat Covid.

L’alternative? Elle n’est pas plus réjouissante. S’il courbait l’échine, le Conseil fédéral avouerait sa faiblesse et se priverait d’une incitation majeure à la vaccination, alors qu’il répète qu’elle est la seule solution pour éviter des fermetures.

Ordre, contre-ordre, désordre. S’il y a bien une constance dans la lutte contre le coronavirus, c’est l’inconstance. Celle des mesures et des positions politiques. Les optimistes diront que c’est le génie de la Suisse de pouvoir faire des ajustements fins. On peut aussi y voir la triste course de poules sans tête.

Florent Quiquerez est journaliste à la rubrique Suisse depuis 2015. Spécialisé en politique, il couvre avant tout l'actualité fédérale. Auparavant, il a travaillé comme correspondant parlementaire pour les Radios Régionales Romandes.

