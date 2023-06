Sommet de Paris sur la finance – Alain Berset enchanté d’un sommet «très informel et très engagé» Comment aider les pays émergents assommés par la crise Covid et premières victimes du changement climatique? Le Sommet de Paris esquisse des pistes. Alain Rebetez - Paris

L’accueil d’Alain Berset par Emmanuel Macron, jeudi, à l’ouverture du sommet. Ludovic MARIN /AFP

Pas de doute, le président de la Confédération, Alain Berset, apprécie les réunions internationales et, vendredi, juste après la clôture du Sommet de Paris pour un nouveau pacte financier mondial, il se montrait enchanté de ces deux jours, lors d’un point de presse organisé à l’ambassade de Suisse. Saluant avec chaleur «la richesse des rencontres», leur côté «très informel et très engagé», les discussions menées la veille «jusqu’à passé minuit», il y voyait le signe d’un enjeu partagé par tous, celui «d’avancer de manière créative ensemble, avec la volonté d’avoir des conclusions et ensuite un agenda».