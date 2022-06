Financement de l’AVS – Alain Berset défend la retraite des femmes à 65 ans Avec l’évolution démographique, les recettes ne suffiront bientôt plus à couvrir toutes les rentes, a rappelé le conseiller fédéral ce lundi en vue de la votation du 25 septembre.

La mesure permettra à l’AVS d’économiser 10 milliards de francs sur dix ans, a souligné ce lundi Alain Berset devant les médias à Berne. KEYSTONE/Peter Schneider

L’AVS fait face à des difficultés financières et doit être réformée. Le ministre des assurances sociales Alain Berset a défendu lundi l’âge de la retraite à 65 ans pour les femmes en vue de la votation du 25 septembre. Des compensations sont prévues.

Avec l’évolution démographique, les recettes ne suffiront bientôt plus à couvrir toutes les rentes, a rappelé Alain Berset devant la presse à Berne. Le besoin de financement sur les dix prochaines années s’élève à environ 18,5 milliards de francs. Et les tentatives de réforme ont toutes échoué en 25 ans, la dernière fois en 2017.

La hausse se fera en quatre étapes de trois mois chacune. Cette mesure permettra à l’AVS d’économiser 10 milliards de francs sur dix ans. Pour atténuer les effets pour les femmes proches de la retraite, un régime de compensation est mis en place. La période de transition couvre neuf années. Si la réforme entre en vigueur en 2024, les compensations iront aux femmes nées entre 1961 et 1969.

Dans le détail, un supplément mensuel sera de 160 francs pour les femmes avec un revenu annuel déterminant jusqu’à 57’360 francs, 100 francs jusqu’à 71’700 francs et 50 francs dès 71’701 francs.

Quant à la retraite anticipée, les femmes pourront la prendre au maximum trois ans avant l’âge de référence, soit dès 62 ans. Les rentes anticipées des femmes de la génération transitoire seront moins fortement réduites qu’actuellement.

Les mesures de compensation coûteront quelque 2,8 milliards de francs. Les autres adaptations au niveau des prestations, comme la flexibilisation du départ à la retraite, coûteront environ 1,3 milliard de francs.

Dans l’ensemble, en englobant les compensations, AVS 21 permettra d’économiser quelque 4,9 milliards de francs d’ici à 2032. D’autres mesures sont donc nécessaires. Le taux de TVA devra en parallèle être augmenté. Le taux normal passera de 7,7 à 8,1%, celui pour les biens de consommation courante de 2,5 à 2,6%, et celui pour l’hébergement de 3,7 à 3,8%. Cette mesure devrait rapporter environ 1,4 milliard par an.

Justifié

Ce relèvement minime de la TVA est justifié et nécessaire, aux yeux du Conseil fédéral. S’il fallait stabiliser les finances uniquement en réduisant les dépenses, il faudrait considérablement couper dans les prestations.

De même, l’alignement de l’âge de référence des femmes sur celui des hommes est justifié, ont estimé le gouvernement et la majorité du Parlement. Les femmes sont aujourd’hui mieux formées que par le passé, exercent pour la plupart une activité lucrative et vivent plus longtemps que les hommes. Près d’un tiers des économies réalisées grâce à la réforme seront ainsi redistribuées aux femmes.

Pas aux yeux de la gauche et des syndicats, qui ont lancé un référendum. Le comité référendaire affirme que les femmes verront leurs rentes réduites d’environ 1200 francs par an, et ce bien qu’elles touchent encore environ un tiers de moins que les hommes.

Flexibilité aussi

Le projet permettra également de partir à la retraite de manière plus flexible entre 62 et 70 ans pour les femmes de la génération transitoire et entre 63 et 70 ans pour les générations futures et les hommes. Le passage progressif de la vie active à la retraite sera facilité grâce à la possibilité d’anticiper ou d’ajourner une partie de la rente.

La réforme incite en outre à poursuivre une activité lucrative après 65 ans, a complété Alain Berset. Les personnes qui continuent de travailler et de cotiser après l’âge de référence pourront améliorer leur rente AVS, pour autant que cette dernière n’atteigne pas le montant maximal de 2390 francs (3585 francs pour les couples).

La population votera deux fois le 25 septembre, une fois sur la réforme AVS21 et une fois sur l’augmentation de la TVA. Un double «oui» est nécessaire, a rappelé Alain Berset. L’augmentation de la TVA ne peut entrer en vigueur que si le peuple accepte les autres mesures, et vice versa.

ATS

