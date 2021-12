Votations du 13 février 2022 – Alain Berset défend la nouvelle loi sur le tabac

Votations du 13 février 2022 – Alain Berset défend la nouvelle loi sur les produits du tabac Le Conseil fédéral et le Parlement estiment que l’initiative populaire va trop loin. Le ministre de la Santé s’est exprimé à ce sujet jeudi.

L’alternative recommandée par Berne veut, à l’échelon fédéral, interdire la publicité pour les produits du tabac et la cigarette électronique sur les affiches et au cinéma. Keystone

L’initiative pour «des enfants et jeunes sans publicité pour le tabac» va trop loin pour le Conseil fédéral. En vue des votations du 13 février 2022, le ministre de la Santé défend la nouvelle loi sur les produits du tabac en tant que contre-projet indirect.

Lire également: Abo Nouvelle loi sur le tabac La pub continuera de toucher les jeunes Si le Conseil fédéral et le Parlement veulent eux aussi mieux protéger les jeunes «contre les effets néfastes du tabagisme», ils estiment que l’initiative populaire va trop loin. Ils lui opposent la nouvelle loi sur les produits du tabac qu’Alain Berset est venu soutenir jeudi devant les médias.

L’alternative recommandée par Berne veut, à l’échelon fédéral, interdire la publicité pour les produits du tabac et la cigarette électronique sur les affiches et au cinéma. En outre, les multinationales du tabac ne pourraient plus distribuer gratuitement des cigarettes ni parrainer des manifestations internationales en Suisse.

En revanche, la publicité dans les kiosques et la presse ainsi que sur internet resterait autorisée, sauf si elle cible les mineurs. Le parrainage de manifestations nationales serait lui aussi toujours permis.

Gratuits et réseaux sociaux ciblés

«La loi sur les produits du tabac peut entrer en vigueur quel que soit le résultat de la votation sur l’initiative», écrit le Conseil fédéral dans un communiqué. Et de relever que les initiants reprochent à cette nouvelle loi d’autoriser la publicité dans les journaux gratuits ou sur les réseaux sociaux, là où les jeunes sont présents.

Le texte «enfant et jeune sans publicité pour le tabac» veut quant à lui interdire toute forme de publicité pour le tabac qui peut atteindre les enfants ou les adolescents. C’est-à-dire dans la presse, sur des affiches ou internet, au cinéma, dans les kiosques ou lors de manifestations.

L’initiative admet cependant la publicité qui ne cible que les adultes ou est inaccessible aux mineurs. Elle exige aussi que la Confédération et les cantons contribuent à promouvoir la santé des enfants et des adolescents, sans la limiter à la prévention du tabagisme.

Un Suisse sur quatre fume

À l’heure actuelle, environ une personne sur quatre fume en Suisse, soit quelque 2 millions de personnes, dont quelque 100’000 adolescents entre 15 et 19 ans. Des recherches sur les effets de la publicité pour le tabac démontrent que celle-ci augmente la probabilité que les jeunes se mettent à fumer, soulignent les autorités.

Lire également: Abo Lutte contre le tabagisme Le paquet de cigarettes pourrait passer de 8 à 14 francs Le tabagisme peut causer un infarctus ou plusieurs maladies telles que le cancer. Quelque 9500 décès prématurés par an sont attribués à la consommation de tabac. Selon plusieurs études, les coûts du tabagisme à la charge de la santé publique et de l’économie se montent à 4 à 5 milliards de francs par an, dont 3 milliards représentent le coût des traitements médicaux.

ATS

