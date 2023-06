Alain Berset vit et respire politique depuis son plus jeune âge. Ou presque. Le Fribourgeois est élu très tôt – à 27 ans – au Parlement cantonal. Certains surdoués sautent une classe, Alain Berset saute une chambre. Le National? Très peu pour lui. Il entre directement au Conseil des États, avant d’atteindre les plus hautes sphères politiques.

Bosseur invétéré, il connaît ses sujets sur le bout des doigts. Le conseiller fédéral affronte le peuple à de multiples reprises, perdant parfois, gagnant souvent. Après quelques coups d’épée dans l’eau, il réussit notamment à réformer l’AVS. Une première depuis 30 ans. Mais c’est surtout la pandémie de coronavirus qui le fait connaître au grand public. Le ministre de la Santé a fait partie de la vie de tout un chacun pendant des mois. Il a été aimé. Il a été détesté. Sa sécurité a même dû être augmentée. C’est peut-être le seul moment où il a montré un visage plus humain. Il a alors reconnu avoir franchi des limites physiques. Il faut dire que la période est aussi difficile sur le plan personnel. Ses aventures extra-familiales refont surface.

«Alain Berset a souvent affiché une distance froide et un peu hautaine.»

C’est toutefois un moment d’humanité bien rare. Le conseiller fédéral maîtrise sinon ses paroles, ses expressions et ses gestes. Il affiche une distance froide et un peu hautaine. Si un parlementaire ou un journaliste le challenge, il n’hésite pas à le rabrouer publiquement. Sa démission, il l’annonce d’un ton monotone. Comme si elle ne le touchait pas.

N’est-ce pas une manière de se protéger? L’homme ne semble pas avoir beaucoup de confidents. Et les rares proches, il les a perdus en cours de route. On pense à son ancien chef de la communication, emporté par l’affaire des fuites. Après douze ans au gouvernement, Alain Berset est apparu mercredi solitaire. C’est peut-être le prix à payer pour évoluer dans la cour des grands.

Delphine Gasche est correspondante parlementaire à Berne depuis mai 2023. Spécialisée en politique, elle couvre l'actualité fédérale. Auparavant, elle a travaillé pour l'agence de presse nationale (Keystone-ATS) au sein des rubriques internationale, nationale et politique. Plus d'infos

