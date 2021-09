Liaison extra-conjugale – Alain Berset aurait eu recours à une limousine de fonction La presse alémanique fait de nouvelles révélations sur la relation extra-conjugale entretenue par le conseiller fédéral entre 2012 et 2013. Des parlementaires veulent des éclaircissements.

Selon un initié, le conseiller fédéral ne devrait faire appel à la voiture de représentation que pour des déplacements officiels en Suisse. KEYSTONE

Nouvelles révélations dans l’affaire privée d’Alain Berset. Au cours de la relation extra-conjugale qu’il a entretenue entre 2012 et 2013, le conseiller fédéral Alain Berset aurait fait appel à une limousine de fonction alors qu’il se trouvait Allemagne après une rencontre avec sa maîtresse, avance la NZZ am Sonntag.



La chauffeuse devait ramener le ministre à Berne à temps pour une conférence de presse après un week-end privé à Fribourg-en-Brisgau. Un initié a indiqué au journal que cela n’est pas autorisé. Selon le règlement, la voiture de représentation est prévue pour les déplacements officiels en Suisse.



À l’origine de l’affaire privée de Berset, une femme qui a tenté de faire pression sur le conseiller fédéral. Le Fribourgeois avait déposé une plainte au Ministère public de la Confédération en décembre 2019 pour chantage présumé et une ordonnance pénale avait été rendue en septembre de l’année dernière. La femme à l’origine du chantage présumé aurait usé de photos et de correspondance privée entre elle et Alain Berset pour exiger une somme de 100’000 francs.



Selon le journal, Alain Berset aurait passé plusieurs week-ends de ce genre en Forêt-Noire et la limousine aurait été utilisée plus d’une fois. Interrogé par le journal, le porte-parole d’Alain Berset n’a pas commenté les circonstances des trajets en limousine.



Selon la SonntagsZeitung, de plus en plus de politiciens fédéraux veulent des éclaircissements sur le déroulement de la liaison d’Alain Berset et de la tentative de chantage qui s’en est suivie. Parmi eux figurent le chef du groupe parlementaire du Centre Philipp Bregy et le conseiller national Matthias Jauslin (PLR/ AG).

