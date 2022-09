«Une marge de manoeuvre sur le plan politique»

«Sur les cinq dernières années, l'augmentation des coûts et donc des primes a été plus faible, et assez nettement plus faible, que lors des cinq années précédentes. On n'est pas simplement livrés à ne rien pouvoir faire et devoir tout accepter, souligne Alain Berset. On ne peut pas tout réaliser mais on a quand même une marge de manœuvre sur le plan politique qui est importante et donc une certaine maîtrise des coûts est possible.»