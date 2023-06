Gestion de la pandémie

Alain Berset est revenu sur la gestion de la pandémie. «Cela a été une expérience avec une intensité exceptionnelle avec des moments très très difficiles et en même temps toujours la volonté et la recherche avec le Conseil fédéral du chemin le plus stable pour sortir le pays de cette situation». Il ajoute: «La crise Covid est évidemment un marqueur important. Je ne sais pas comment le qualifier.» Le conseiller fédéral a rappelé: «La priorité était la recherche de la stabilité.» Il a aussi parlé de la «brutalité inouïe» de la pandémie pour son entourage et sa famille.