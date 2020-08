Livre – Alain Bagnoud s’essaie au roman historique Avec «La Vie suprême», le romancier genevois plonge pour la première fois dans le passé de son canton d’origine: le Valais. Benjamin Chaix

Alain Bagnoud vit et enseigne à Genève, mais le Valais n’est jamais loin de lui. PHILIPPE LUGON MOULIN

Les Éditions de l’Aire publient cet été «La Vie suprême» d’Alain Bagnoud. Cet auteur d’origine valaisanne a fait ses études universitaires à Genève et y enseigne à l’École de culture générale (ECG) Jean-Piaget. Des romans, il en a déjà publié plusieurs. Celui-ci est le premier qui se déroule dans le passé et, qui plus est, dans le passé du canton du Valais. Là où Alain Bagnoud se trouve lorsqu’il répond à nos questions. Il est en vacances à Saint-Luc, village de sa femme, alors que sa famille à lui est de Chermignon, de l’autre côté de la vallée du Rhône.

L’action se passe en 1870 quelque part dans cette région, dans un village marqué par le souvenir du faux-monnayeur valdotain Joseph-Samuel Farinet. Un jeune homme appelé Besse croit pouvoir sortir de sa modeste condition de paysan de montagne en rejoignant Farinet; la réputation de ce faussaire charismatique laisse augurer pour ses complices de meilleurs lendemains. Ou pas… Parallèlement, une jeune fille qui a perdu sa virginité par amour se retrouve au ban de la société villageoise. Ces deux solitudes se rejoindront-elles?

Le livre commence par le récit d’une aïeule évoquant la vie de son propre grand-père Besse. Pour vous, c’est une histoire de famille? À vrai dire non, mais ça pourrait l’être. Dans l’arbre généalogique de ma famille, il y a un Besse venu du val de Bagnes, terre très lointaine pour les gens de Chermignon au XIXe siècle. Je me suis demandé pourquoi il était apparu si loin de chez lui; de là est venue mon idée d’en faire le personnage de mon roman, car ma mère et mes tantes laissaient planer un halo de mystère autour de cet ancêtre.

Le personnage si populaire de Farinet ne sort pas grandi de votre livre. Sacrilège? Oui, à la lumière des archives judiciaires que j’ai consultées, j’ai pris conscience que le faux-monnayeur avait fait naître de grands espoirs chez ceux qu’il avait enrôlés, mais qu’après ses premiers succès, il les avait beaucoup déçus. C’est un peu l’envers du mythe, que j’avais commencé à dévoiler dans un essai titré «Saint Farinet». C.-F. Ramuz a beaucoup contribué à l’édification de ce personnage de héros rebelle, qui ne correspond pas tout à fait à la réalité des faits.