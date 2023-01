A Douvaine, en France voisiine – Àla table étoilée d’Ô Flaveurs Le chef Jérôme Mamet et sa femme, sommelière proposent une cuisine gastronomique déclinés en menus surpires à moins de vingt kilomètres de Genève. Olivier Bot

Une agréable terrasse du château de Chilly accueille les convives en été. Olivier Bot

Le terme flaveur (dérivé du terme anglais flavour, lui-même issu de l'ancien français flaour et du latin flare) qui donne son nom au restaurant de Jérôme Mamet et de sa femme, sommelière, désigne l'ensemble des sensations olfactives, gustatives et tactiles ressenties lors de la dégustation d'un produit alimentaire. Tout à fait approprié pour un restaurant gastronomique. À 15 km de Genève, dans le cadre rustique du château de Chilly, sur la commune de Douvaine, le restaurant Ô Flaveurs affiche un macaron Michelin, trois toques et une note de 15,5 au Gault-et-Millau.

La cuisine du chef Jérôme Mamet n'usurpe pas ces bons indicateurs de la critique gastronomique. Il faut y aller l'esprit ouvert pour se laisser surprendre par des préparations de saison de produits locaux qui ne sont pour la plupart pas annoncées. Les menus de 3, 4, 5 ou 8 plats à partir de 50 euros (en semaine et hors fériés) et de 75 euros à midi, 99 ou 135 euros le soir, sont tous des menus surprise. Seuls indices, les "plats du moment" avec photos sur le site du restaurant. Cependant, vous pouvez au moment de la commande indiquer ce que vous n'aimez pas et si vous souhaitez plutôt un plat de viande ou de poisson.

Finesse, fraîcheur et simplicité sont souvent associés au tour de main du chef. C'est le cas. Les dressages souvent réussis en témoignent. Les mignardises qui rythment le service aussi.

Dans la formule une barre de foie gras au chutney de cranberries et ses fruits secs, un magret de canette, rosé comme il se doit, avec une sauce au jus parfaite. Bon mais sans véritable explosion de saveurs.

Le carpaccio de fera

Une photo de carpaccio de dorade royale, mangue, fruit de la passion, coquillages et caviar osciètre dans les plats du moment décidait une commande à la carte. La fera remplaçait la daurade, ce qu'on peut comprendre, tout en regrettant que l'annonce de ce changement ne soit pas venue à la commande. Bon carpaccio cependant, très frais et printanier (fleurs comestibles) avec quelques petits croutons pour le croquant. Pas de caviar, ni de coquillages. Est-ce le fait du menu à 50 euros qui nous vaut cette version épurée? Déception.

En entrée, des escargots dans un sauce blanche succulente et huile d'olive, frais et goûteux. Le tout accompagné d'une belle sélection de petit pain cuit sur place, dont un excellent pain aux artichauts et olives.

Arrivent les desserts. Fromages bien choisis mais servis en portions congrues, nage figée de fraises assez quelconque et tarte aux myrtilles cachée par des blancs en neige avec un biscuit en anneau un peu dur. Mais un repas réussi dans l’ensemble, à la hauteur des distinctions de l’établissement.

Ô flaveurs, Château de Chilly, route du Crépy, tél: 00 33 4 50 35 46 55 La terrasse est agréable, ainsi que la salle, élégante et aux lumières tamisées. Belle carte des vins. Possible vin au verre. Service attentif et arrangeant. Prévoir un minimum de 200 francs à deux à midi.Originalité : un menu à emporter à commander la veille avec un pâté en croûte, un cabillaud cuit basse température, qui est dit-on excellent, et une charlotte aux fraises pour 31 euros. C'est à essayer!

